Mostra de Venise : Isabelle Huppert présidera le jury de la 81e édition

L'actrice Isabelle Huppert présidera la 81e édition de la Mostra de Venise à la fin de l'été, a annoncé l'organisation du festival dans un communiqué relayé ce mercredi.

Une actrice iconique pour présider le jury d’une cérémonie prestigieuse. Ce mercredi, la Mostra a indiqué que la comédienne française Isabelle Huppert aura la charge de présider le jury qui décernera le prestigieux Lion d’or du meilleur film, au 81ème festival de Venise.

«Sa grande disponibilité à se remettre constamment en jeu, signe de son intelligence hors du commun, ainsi que sa capacité à envisager le cinéma au-delà des frontières géographiques et mentales, en font une présidente de jury idéale», a expliqué Alberto Barbera, le directeur artistique de la manifestation, qui aura lieu entre le 28 août et le 7 septembre dans la cité des Doges.

La MUSE DE CLAUDE CHabrol

«Une longue et merveilleuse histoire me lie à la Mostra de Venise, en devenir une spectatrice privilégiée est un honneur», a commenté l'actrice de 71 ans, déjà récompensée deux fois par le prix d'interprétation féminine sur le Lido, citée par le communiqué du festival. Le jury présidé par Isabelle Huppert aura aussi pour charge de décerner le Lion d’argent-Prix de la meilleure réalisation, les prix de la meilleure interprétation masculine et féminine et le prix du meilleur scénario, outre le Lion d’or.

Actrice fétiche du réalisateur français Claude Chabrol, Isabelle Huppert avait remporté à Cannes en 1978 le prix d'interprétation féminine pour son rôle dans son film «Violette Nozière». Ce sont aussi deux films de Claude Chabrol, «Une affaire de femmes» (1988) et «La cérémonie» (1995), qui lui ont permis d'être couronnée deux fois à Venise.

En France, elle a remporté le César de la meilleure actrice à deux reprises pour «La Cérémonie» et en 2017 pour «Elle», de Paul Verhoeven. Une disctinction qui lui a par ailleurs valu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique, et une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice.