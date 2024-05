Pierre Garnier : son nouveau single, «Nous on sait», sortira le 17 mai

Grand gagnant de de la Star Academy 2023, Pierre Garnier signe un nouveau single. Baptisé «Nous on sait», il sortira le 17 mai prochain.

Après son tube «Ceux qu'on était», le chanteur Pierre Garnier, qui a remporté la dernière édition de la Star Academy, s’apprête à sortir un nouveau single. Il s’intitule «Nous on sait» et sera disponible le 17 mai prochain, pour le plus grand bonheur de ses fans.

Âgé de 22 ans, le nouveau chouchou des Français a annoncé la bonne nouvelle sur la scène du Zénith de Paris, où les sept élèves de la tournée de la Star Academy, Pierre, Héléna, Lénie, Candice, Axel, Julien et Djebril, ont donné un concert.

Pour mémoire, son premier single, «Ceux qu'on était», a battu des records sur les plateformes de streaming. À ce jour, le titre cumule plus de 40 millions d'écoutes sur Spotify et 10 millions de vues sur Youtube. On sait aussi que la sortie de son premier album est prévue pour le 7 juin prochain.