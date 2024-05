Peter Weir, auteur de «The Truman Show», va recevoir un Lion d'or à la prochaine Mostra de Venise

Le réalisateur australien Peter Weir, qui a signé entre autres «Le cercle des poètes disparus» et «The Truman Show», recevra un Lion d'or d'honneur à la 81ème Mostra de Venise, qui se tiendra du 28 août au 7 septembre, a annoncé jeudi la Mostra.

Peter Weir sera à l’honneur à la Mostra de Venise, où il se verra remettre un Lion d’or. Le Festival international du film de Venise, est un festival de cinéma international qui se déroule annuellement en septembre (du 28 août au 7 septembre cette année), dans l'historique Palais du cinéma, sur le lungomare Marconi, au Lido de Venise.

«La Mostra de Venise et son Lion d'or font partie de l'imaginaire de notre métier. Être récompensé pour le travail d'une vie est un grand honneur», a réagi le réalisateur de 79 ans, cité par le communiqué du festival.

#BiennaleCinema2024 The Golden Lion for Lifetime Achievement of #Venezia81 goes to Australian director and screenwriter #PeterWeir.



“The #BiennaleCinema and its Golden Lion are part of the folklore of our craft. To be singled out as a recipient for a lifetime's work as a director… pic.twitter.com/8ATpNT9zn4

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) May 9, 2024