Taylor Swift : l'ancienne détenue Gypsy Rose Blanchard est persuadée que la star parle d'elle dans l'une de ses chansons

L’ancienne prisonnière aurait constaté des similitudes troublantes entre le récit de sa propre vie et les paroles de la chanson «Fresh Out The Slammer». [Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]