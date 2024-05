Twisters : Glen Powell prêt à dompter les tornades dans une nouvelle bande annonce

Warner Bros. vient de dévoiler une nouvelle bande annonce de «Twisters», film attendu dans les salles françaises le 17 juillet prochain dans lequel Glen Powell et Daisy Edgar-Jones vont partir à la chasse aux tornades dans cette suite du film de 1996.

La tempête approche. La nouvelle bande annonce de «Twisters» dévoilée par le studio Warner Bros. ne fait que confirmer les espoirs d’une suite en tout point passionnante du film sorti en 1996 avec Helen Hunt et Bill Paxton. Cette fois, ce sont Glen Powell et Daisy Edgar-Jones qui vont faire équipe pour partir à la chasse aux tornades.

Le premier incarne Tyler Owens, une tête brûlée qui cherche à entrer en contact avec «le doigt de Dieu» en se frottant à ces phénomènes météorologiques destructeurs. La seconde prête ses traits à Kate Cooper, une scientifique traumatisée par la perte d’un proche à cause d’une tornade. Ensemble, ils vont allier leurs compétences afin d’en apprendre plus sur les tornades F5, les plus destructrices qui soient, dans le but d’améliorer les systèmes d’alerte dans le Midwest où elles apparaissent de plus en plus régulièrement.

Réalisé par Lee Isaac Chung, sur un scénario rédigé par Mark L. Smith, «Twisters» se déroulera dans le même univers que le film sorti en 1996, sans pour autant en être la suite directe. «Ce n’est pas la suite directe du film original», prévient le scénariste au site américain Collider. «Mais c’est une chevauchée sauvage avec des personnages captivants et amusants. Avec un peu de chance, nous parviendrons à capturer l’énergie du premier film devenu légendaire», a-t-il ajouté.