Madonna : la chanteuse devient la première femme à réaliser six tournées d'un montant supérieur à 100 millions de dollars

Madonna, forte de son Celebration Tour à grand succès, est désormais la première femme à avoir réalisé six tournées ayant chacune rapporté plus de 100 millions de dollars.

Au royaume de la pop, la Reine Madonna doit depuis plusieurs années partager sa couronne avec la nouvelle souveraine, la star des superstars Taylor Swift, mais elle règne néanmoins encore en majesté dans certains domaines...

Avec 1,1 million de billets vendus pour ses 80 spectacles et 225 millions de dollars (soit 209 millions d’euros environ) de recettes, selon les chiffres rapportés par Billboard Boxscore, son Celebration Tour, qui vient de s'achever, est non seulement à titre personnel la plus rentable à son actif depuis plus d'une décennie (les billets de sa tournée MDNA s’étaient écoulés à plus de 2,2 millions de billets, pour un montant brut de 305,2 millions de dollars en 2012), mais il lui permet aussi d'intégrer le cercle très fermé des musiciens ayant réalisé six tournées ayant rapporté chacune plus de 100 millions de dollars.

Les seuls autres artistes qui pouvaient jusqu'alors s’enorgueillir de tels résultats étaient des groupes ou des artistes solos masculins, à savoir les Eagles, les Rolling Stones, Bruce Springsteen et U2.

Madonna avait lancé sa série de concerts à l'O2 Arena de Londres en octobre dernier. Pour mémoire, la tournée avait été reportée en juin, en raison d’une grave infection bactérienne qui avait failli lui coûter la vie. Le Celebration Tour s’est fini en apothéose samedi dernier, avec un spectacle gratuit sur la célèbre plage de Copacabana à Rio de Janeiro, où la star a réuni plus d’1,6 millions de spectateurs.