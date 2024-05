Voici les 22 festivals de musique à ne pas rater en 2024

Ils sont le coeur battant de nos étés, voici les festivals de musique à ne pas manquer cette année.

Nuits de Fourvière (30 mai-25 juillet)

Durant ses trois mois de concerts et de spectacles à Lyon, du 30 mai au 25 juillet, le festival accueillera entre autre PJ Harvey, MC Solaar, Angus & Julia Stone, Véronique Sanson, Justice…

Festival des Arènes de Nîmes (31 mai-20 juillet)

La programmation est énorme cette année aux arènes de Nîmes, qui accueilleront notamment en juin et en juillet Dua Lipa, Ninho, Slimane, Suzanne Vega, et James Blunt.

Hellfest (27-30 juin)

Pour le plus grand bonheur des fans de metal, le Hellfest revient du 27 au 30 juin 2024 à Clisson avec, entres autres temps forts, Megadeath, Tom Morello, Machine Head, Metallica, Mass Hysteria, Foo Fighters et Queens of the Stone Age et bien d'autres.

We Love Green (1-2 juin)

Organisée au Bois de Vincennes à Paris les 1er et 2 juin 2024, la nouvelle édition du plus écolo des festivals de musique conviera notamment sur ses scènes Justice, Ninho, SZA, Burna Boy, Hamza, Josman, Peggy Gou, L'Impératrice, Kaytranada, ou encore Shay.

Garorock (27-30 juin)

Du jeudi 27 au dimanche 30 juin Marmande recevra du beau monde : Sum 41, Calvin Harris, The Offspring, Swedish House Mafia, Yungblud, Luidji, PLK, Josman, Paul Kalkbrenner, Shaka Ponk, Mass Hysteria ou encore Rodrigo y Gabriela…

Europavox (28-30 juin)

Les 28, 29 et 30 juin 2024, le festival Europavox accueillera dans le Puy de Dôme Shaka Ponk, Zola, Phoenix, Eddy de Pretto ou encore Dionysos.

Solidays (28-30 juin)

Le festival de musique, organisé depuis 1999 par l'association Solidarité Sida sur les pelouses de l'hippodrome de Longchamp, se tiendra du 28 au 30 juin avec parmi ses têtes d’affiche Sam Smith, PLK, Martin Garrix et Zola.

Eurockéennes de Belfort (4-7 juillet)

Les Eurockéennes de Belfort donnent rendez-vous au festivaliers du 4 au 7 juillet, avec une programmation riche et variée de stars françaises et internationales dont David Guetta, Lenny Kravitz, Sum 41, et Gazo.

Festival Beauregard (3-7 juillet)

De nombreux artistes se succèderont du 3 au 7 juillet au parc du château de Beauregard en Normandie dont Prodigy, Calogero, Bigflo et Oli, Zaho de Sagazan, Justice, Massive Attack, Archive, Niska, Zola, Etienne Daho, Véronique Sanson, IDLES, Yodelice, ou encore Bat For Lashes.

Francofolies (10-14 juillet)

La 40e édition des Francofolies de La Rochelle se déroulera du mercredi 10 au dimanche 14 juillet, comme de coutume à La Rochelle. Sting, Étienne Daho, Eddy de Pretto, Charlotte Cardin, Ninho, Jean-Michel Jarre, Phoenix ou encore Zoe de Sagazan font partie de la programmation.

Main Square (4-7 juillet)

Les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024 à Arras, le Main Square fêtera ses vingt ans en grand avec notamment à l’affiche Sean Paul, Louis Tomlinson, et Placebo.

Musilac (10-13 juillet)

Du 10 au 13 juillet 2024, rendez-vous sur les bords du lac d'Aix-les-Bains avec Lenny Kravitz, Ninho, Pomme, Dionysos, Jain, Macklemore, Placebo, Charlotte Cardin, Gossip…

Les Déferlantes (10-13 juillet)

De nombreux artistes sont attendus du 10 au 13 juillet au Barcarès, non loin de Perpignan. Parmi eux : Macklemore, Placebo, Kyo, Mika, Eddy de Pretto, SDM ou encore Charlotte de Witte.

Les Vieilles Charrues (11-14 juillet)

Les organisateurs, qui s’inquiètent que 2024 ne soit la toute dernière édition du festival, ont convié à Carhaix (Bretagne) du jeudi 11 au dimanche 14 juillet une floppé d’artistes de toutes les générations dont Sting, PJ Harvey, Kings of Leon, Gossip, PLK, Charlotte de Witte, Yungblud, Grand Corps Malade ou encore Simple Minds...

Jazz à Juan (8-18 juillet)

Le festival de jazz de la Côte d'Azur, proposera une formidable programmation du 8 au 18 juillet avec, pour ne citer que seulement quelques-uns des nombreux artistes à se produire : Manu Katché, Tiken Jah Fakoly, Youssou N’Dourn Erik Truffaz, Joshua Redman Group, Marcus Miller…

Brive festival (11-14 juillet)

Le festival de Brive la Gaillarde se déroulera du 11 au 14 juillet avec en concert Sting, Gims, Grand Corps Malade, Bob Sinclar, Soolking, Santa, Calema, Mosimann, ou encore Nuit Incolore.

Cabaret vert (15-18 août)

Le festival écoresponsable Le Cabaret Vert est de retour pour sa 18e édition à Charleville-Mézières du 15 au 18 août avec Ninho, Shaka Ponk, Mass Hysteria, Sch, Vladimir Cauchemar, Shay, La Fève, Queens Of The Stone Age, Lucie Antunes, Macklemore, Flogging Molly, Pj Harvey, Peter Doherty et son groupe The Libertines et plein d’autres.

Jazz in Marciac (18 juillet-4 août)

La prochaine édition du festival Jazz in Marciac se déroulera du 18 juillet au 4 août avec notamment Angélique Kidjo, Imany, Youn Sun Nah, Chris Isaak, Caravan Palace, The Dire Straits Experience…

Festival Rock en Seine (21-25 août)

Rock en Seine se posera dans le Domaine de Saint-Cloud du 21 au 25 août avec une programmation de premier choix : Lana Del Rey, Fred Again, LCD Soundsystem, Måneskin, Massive Attack, PJ Harvey, The Offspring, ou encore The Smile.

Rose Festival (29 août-1er septembre)

Imaginé par le duo Bigflo et Oli, le Rose festival célèbrera sa 3e édition, bien entendu à Toulouse, avec à l’affiche Francis Cabrel, Jain, Booba, Justice ou encore Pomme.

Delta festival de Marseille (4-8 septembre)

Le Delta Festival 2024 vous attend sur les Plages du Prado à Marseille, du 4 au 8 septembre, pour célébrer ses 10 ans. PLK, SCH, Tiakola, Gazo ou encore Caravan Palace seront de la partie.

Fête de l’Humanité (13-15 septembre)

La Fête de l'Humanité donne rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre à La Base 217 au Plessy-Pâté (91), avec les performances de Calogero, Jain, Santa, SCH, MC Solaar, Pomme ou encore Mentissa.