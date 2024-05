Bob Dylan : un tableau rare du chanteur, datant de ses années à Woodstock, a été mis aux enchères

Une peinture de Bob Dylan, datant de l'époque de Woodstock à la fin des années 1960, est actuellement proposée aux enchères, avec une estimation à six chiffres.

Une légende dans tous les domaines. Alors qu'un biopic sur la vie de Bob Dylan est en cours de préparation avec Timothée Chalamet dans le rôle titre, une rare peinture de l'artiste, réalisée pendant ses années à Woodstock, a été mise aux enchères sur le site de RR Auction.

La toile, qui mesure 24,5 x 30 pouces, représente une grande silhouette de taureau, remplie d'animaux abstraits, de notes de musique, de nœuds papillon et d'autres formes. Au prix de départ de 66.550 dollars (62.000 euros), la vente aux enchères se déroulera jusqu'au 24 mai, avec un prix qui devrait atteindre un prix à six chiffres.

Offerte à Sandy LePanto, une habitante de Woodstock, en échange de la réalisation d'une carte astrologique, l'œuvre a été récemment redécouverte dans le cadre de la succession de l'ex-mari de la femme, Anthony LePanto, après être restée dans la famille pendant de longues années.

«Sandy n'était pas seulement l'une des plus belles femmes de Woodstock à une époque où il y en avait beaucoup ; c'était aussi une mystique, une canalisatrice, une lectrice d'étoiles et une créatrice de cartes astrologiques pour ses amis», a écrit l'autrice Anne-Margaret Daniel dans Hot Press.

Un artiste à part entière

Une autre peinture du musicien, datant de la même époque, a récemment été vendue aux enchères pour 100.000 dollars (93 euros), après avoir été donnée à son défunt agent, Albert Grossman.

En plus de son influence musicale incontestée, Bob Dylan est également reconnu comme un artiste visuel, exposant ses œuvres dans les galeries d'art du monde entier et publiant plusieurs livres sur ses peintures et dessins.

Ses premières œuvres publiques comprennent la couverture de l'album «Music from Big Pink», sorti en 1968, du groupe The Band. Bob Dylan a également peint les couvertures de ses propres albums «Self Portrait» (1970) et «Planet Waves» (1974).

Le célèbre acteur Timothée Chalamet incarnera le chanteur âgé de 82 ans dans le biopic «A Complete Unknown», actuellement en tournage dans le New Jersey, qui retrace la vie de Bob Dylan lors de son arrivée à New York en 1961.