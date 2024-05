Downton Abbey : un troisième film confirmé avec Paul Giamatti au casting

La franchise Downton Abbey aura bien un troisième volet en grand format, a confirmé la production dans un communiqué, ce lundi, et dont le casting est rejoint par l’acteur Paul Giamatti.

Et de trois. Après deux premiers longs métrages sortis en 2019 et 2022, la franchise cinématographique Downton Abbey, adaptée de la série phénomène éponyme, va bien faire son retour sur grand écran pour un troisième opus. C’est ce qu’a officiellement confirmé la production ce lundi 13 mai, dans un communiqué, dévoilant au passage le casting de ce nouvel opus composé des acteurs déjà à l'affiche des précédents volets, comme de nouvelles recrues.

