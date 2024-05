Festival de Cannes 2024 : les 3 règles à ne pas enfreindre lors de la montée des marches

La 77e édition du Festival de Cannes s’ouvre ce mardi 14 mai. Les célébrités appelées à défiler sur le fameux tapis rouge devront veiller, comme de tradition, à respecter plusieurs règles.

C’est toujours l’un des temps fort de l’événement, mais la montée des marches à Cannes doit respecter un certain protocole.

Tenue correcte exigée

Pas question de fouler le tapis rouge en jogging… Stars ou pas, les femmes les hommes qui accèdent au Palais du festival par la très glamour voie royale des marches doivent obligatoirement adopter une «tenue correcte», à savoir, comme le détaille le règlement, «porter une robe de cocktail, un tailleur pantalon de couleur sombre, un top habillé avec un pantalon noir, une petite robe noire, (ou encore) un costume noir ou bleu nuit avec nœud papillon».

Chaussures élégantes de mise

Les baskets proscrites, les personnes appelées à fouler le tapis rouge sont invitées à porter des chaussures «élégantes avec ou sans talon». Si des femmes, dit-on, se seraient déjà vu interdire l’accès à une projection en raison du port de talons plats, les actrices peu à l’aise dans les escarpins ont parfois osé l'ascension sans leurs inconfortables souliers, à l’instar de Julia Roberts en 2016 et Kristen Stewart en 2017.

Les selfies sont prohibés

Depuis 2018, les smartphones sont interdits sur le tapis rouge. En cause, la manie des stars et des anonymes de vouloir immortaliser le moment en filmant ou en prenant des photographies. Une irrépressible envie aussi de prendre des selfies qui, selon le délégué général Thierry Frémaux, créait «un désordre intempestif et des ralentissements».

Six agents sont désormais chargés de traquer les contrevenants (certains y parviennent néanmoins en se montrant rapides et discrets). La règle a fait beaucoup de déçus, mais surtout pas les photographes professionnels qui travaillent de part et d’autre du tapis.