«La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» fait un démarrage en trombe au box-office

«La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» a réalisé la troisième meilleure ouverture de l’année et se hisse en tête du box-office américain, à l’issue de son premier week-end d’exploitation.

Le Royaume impose sa suprématie. Avec 56 millions de dollars récoltés en un week-end aux Etats-Unis (soit quelque 52 millions d'euros), le film «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» se classe juste derrière «Dune : Deuxième Partie» et «Kung Fu Panda 4» en matière de meilleurs démarrages outre-Atlantique en 2024.

A l’international, le film a déjà récolté plus de 129 millions de dollars (environ 120 millions d'euros), ce qui en fait à cette échelle le troisième plus gros lancement de 2024, derrière «Godzilla X Kong : Le Nouvel Empire» (194 millions de dollars) et «Dune : Deuxième Partie» (182,5 millions de dollars).

Selon Boxoffice Pro, le film est numéro un dans la plupart des marchés, dont la France où il est en salles depuis le 8 mai (avec 7,1 millions de dollars), la Chine (11,4 millions de dollars), le Mexique (6,4 millions de dollars), le Royaume-Uni (4,8 millions de dollars) et la Corée (3,2 millions de dollars).

Le lancement du long métrage réalisé par Wes Ball, a été le deuxième meilleur de la franchise, après celui, à 72 millions de dollars, de «La Planète des Singes : L’affrontement» en 2014.

«La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» est le dixième film de la franchise depuis l'original avec Charlton Heston, sorti en 1968.