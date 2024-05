«La planètes des singes : le nouveau royaume» : pourquoi Proximus César est-il un personnage clé de la nouvelle trilogie ? (SPOILERS)

Le film «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» voit un jeune primate, Noa, défier l’autorité d’un souverain tyrannique, Proximus César. Un antagoniste plus nuancé qu’il n’y parait, et dont les propos sont autant d’indices concernant l’avenir de la trilogie.

L’ivresse du pouvoir. Premier volet de ce qui est annoncé comme une nouvelle trilogie, «La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume» voit le comédien Kevin Durand incarner le personnage de Proximus César. Ce souverain tyrannique est prêt à réduire ses semblables en esclavage pour mener à bien son projet, celui de forcer une forteresse blindée bâtie par les humains du temps de leur grandeur. Il est persuadé qu’à l’intérieur se trouve le secret de la connaissance qui a permis à ces derniers de devenir l’espèce dominante il y a plusieurs siècles.

Le jour où les hommes de Proximus César s’en prennent au clan du héros, Noa, alors qu’ils pourchassent sans relâche une jeune humaine surnommée Nova qui semble avoir une importance particulière à ses yeux, Proximus César enclenche sans le savoir la chute de son modeste royaume. Il a toutefois le temps d’exposer au personnage principal plusieurs de ses idées. Notamment le fait qu’il a passé des années à lire des ouvrages dans le seul but de comprendre l’intelligence des humains.

«Il est tellement curieux. Il veut tout connaître de l’histoire de l’humanité. Il a lu tous les livres qu’il a pu trouver pour essayer de comprendre comment les humains ont réussi à devenir l’espèce dominante. Mais aussi la raison pour laquelle ils ont perdu la guerre face aux primates», explique Kevin Durand.

Une lutte sans fin

Si le public est enclin à le détester dans le film, Proximus César tente malgré tout de prévenir Noa du danger réel représenté par les humains. Si la plupart d’entre eux sont retournés à l’état sauvage et sont muets depuis des siècles, la jeune Nova – que Noa décide d’aider – est la preuve qu’une partie d’entre eux reste en pleine possession de leurs moyens, et s’organise en secret pour reprendre le contrôle du territoire abandonnés aux primates.

«Il rappelle à Noa que, dans le passé, les humains maintenaient les singes dans des cages. Et qu’il est prêt à tout pour éviter que cela ne se reproduise», poursuit Kevin Durand. Aussi, à la fin du film, on comprend qu’un soulèvement des humains se prépare. Proximus César savait qu’à la moindre opportunité, ces derniers n’hésiteraient pas à partir dans une nouvelle en guerre contre les primates. Noa et son clan viennent-ils d’aider leurs futurs oppresseurs à lancer la révolte ? Il semble que cette intrigue sera au cœur de la nouvelle trilogie.

«Il y a eu une vraie pression de faire quelque chose qui soit à la hauteur des autres films. Nous avons cherché à faire quelque chose de réfléchi, d’intéressant, avec des choses à dire», confie le réalisateur, Wes Ball, à propos de cette nouvelle séries de films. «L’objectif était de trouver une histoire qui ne ressemble pas à un quatrième volet. Nous ne voulions pas nous contenter de surfer sur la vague du succès des autres films, mais plutôt exister à leurs côtés. Tout en honorant les précédentes histoires», ajoute-t-il.