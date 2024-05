Charles III : le roi a inauguré son premier portrait officiel depuis son couronnement

Le roi Charles III a dévoilé ce mardi 14 mai, à Buckingham Palace, son premier portrait officiel depuis son couronnement.

Un peu plus d’un an après son couronnement le 6 mai 2023, le roi Charles III a dévoilé ce mardi un nouveau portrait officiel. Une nouvelle partagée sur les réseaux sociaux de la famille royale.

Il s’agit du premier portrait officiel depuis son couronnement. Inauguré à Buckingham Palace, le tableau commandé par The Draper's Company, organisme philanthropique, a été réalisé par le portraitise britannique Jonathan Yeo, régulièrement demandé par les grands de ce monde.

Le roi Charles est représenté dans l'uniforme des Welsh Guards, dont il a été fait colonel en 1975, sur une toile rougeoyante, amorcée avant son accession, a confié l’artiste dans un communiqué partagé par Buckingham.

Today, The King unveiled a new portrait by @RealJonathanYeo at Buckingham Palace. The painting - commissioned by The Draper’s Company - is the first official portrait to be completed since His Majesty’s Coronation. It will hang in Draper’s Hall in London. pic.twitter.com/yVAK2PQslz

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 14, 2024