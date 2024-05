Festival de Cannes 2024 : culotte de Sophie Marceau, chute de Sylvie Tellier, Julia Roberts pieds nus… Retour sur 10 moments cultes du tapis rouge

Depuis sa création en 1946, le Festival de Cannes a connu son lot de moments culte et inoubliables. Retour sur ces faux pas et autres apparitions intemporelles, qui ont contribué à la magie de l'évènement prestigieux, qui s'ouvre cette année dès ce mardi 14 mai.

La culotte de Sophie Marceau

Sophie Marceau fait le coup tous les ans "sans faire exprès"... Je ne suis pas dupe ! #Cannes2015 pic.twitter.com/TXnDrJUuXh — DrôleDePapa (@DroleDePapa) May 15, 2015

En 2015, Sophie Marceau, dix ans après l'incident du coup de vent qui avait fait tomber la bretelle de sa robe au festival de Cannes et dévoilé son sein, la comédienne s'était à nouveau retrouvée sous les feux des projecteurs en dévoilant accidentellement sa culotte lors de la montée des marches.

Julia roberts pieds nus au festival

En montant les marches pour assister à la projection de «Money Monster» de Jodie Foster, où elle partageait l'affiche avec George Clooney, l'actrice américaine avait surpris tout le monde en 2016, en marchant pieds nus sur le tapis rouge. Julia Roberts a cherché à exprimer son soutien à un groupe de femmes qui avait été exclu de la projection du film «Carol» un an auparavant, car aucune d'entre elles ne portait de chaussures à talons.

La chute de Sylvie Tellier

Sylvie Tellier était au Festival de Cannes, pour assister à la projection du film “La passion” de Dodin Bouffant. Vêtue d’une splendide robe argentée, l’ancienne Miss a trébuché sur le tapis rouge. Heureusement, plus de peur que de mal, elle s’est rapidement relevée. pic.twitter.com/WmFgcjA3qo — radio star. sud (@radiostarsud) May 25, 2023

Invitée à la projection du film «La Passion de Dodin Bouffant», réalisé par Tran Anh Hung, et présenté en compétition au Festival de Cannes l’année dernière, l'ancienne reine de beauté a trébuché dans sa tenue et a failli tomber en montant les marches, se rattrapant de justesse sur l'une d'entre elles.

La princesse Diana brille à cannes

Le prince Charles et la princesse Diana au Festival de Cannes en 1987. pic.twitter.com/4myqbQcW3N — GQ France (@GQ_France) May 17, 2023

En 1987, ce n'est pas une célébrité du cinéma qui est au centre de l'attention sur la Croisette, mais plutôt Lady Diana et le Prince Charles qui ont monté les marches, accueillis par la maire de la ville, Anne-Mary Dupuy, pour assister à la projection du film «Les Baleines du mois d'août». Ils seront acclamés par la foule.

Natalie Portman et son crâne rasé

natalie portman debuting her shaved head at the 2005 festival pic.twitter.com/0QVbCeyhhp — popculture (@notgwendalupe) May 13, 2024

En mai 2005, pendant le tournage du film «V for Vendetta», réalisé par James McTeigue, Natalie Portman a volontairement rasé sa tête pour jouer le rôle d'Evey Hammond. Ainsi, c'est avec sa nouvelle coupe de cheveux qu'elle est apparue sur les marches du Festival pour la projection de «Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith» de George Lucas.

Quentin Tarantino et Melanie Laurent dansent le rock

Mood du weekend avec avec Quentin Tarantino et Mélanie Laurent pic.twitter.com/rJ0oSVErBL — SensCritique (@SensCritique) February 5, 2021

Pour la présentation d'«Inglourious Basterds» de Quentin Tarantino en 2009, le réalisateur américain et l’actrice Mélanie Laurent ont offert un véritable spectacle aux festivaliers sur le tapis rouge du Palais des Festival, en reproduisant la fameuse scène de danse d’Uma Thurman et John Travolta dans «Pulp Fiction».

Jennifer Lawrence en tongs

Jennifer Lawrence ~Cannes Film Festival 2023





What you see What I see pic.twitter.com/PlWeLyEJr8 — irra (@Cue_theConfetti) May 22, 2023

Jennifer Lawrence, célèbre pour sa nature authentique, est apparue au Festival de Cannes en mai dernier en tongs sur le tapis rouge. Certains ont interprété cela comme un clin d'œil à Julia Roberts, mais lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight (ET) le jeudi 8 juin, l'actrice américaine a expliqué qu'elle avait simplement rencontré un souci avec ses chaussures.

L’hommage à Jean-Paul Belmondo

Once everything's back to normal we've got to appreciate life the way Jean-Paul Belmondo did when fêted at the 2011 Cannes Film Festival pic.twitter.com/RxB24fDJ8u — Nick Newman (@Nick_Newman) March 31, 2020

Fait exceptionnel au festival, accompagné de sa compagne Barbara Gandolfi, Jean-Paul Belmondo a été acclamé par des milliers de personnes et même par les dizaines de photographes sur la musique du «Professionnel» d'Ennio Morricone en 2011, alors qu’il recevait une Palme d'Or pour sa carrière.

Tom Cruise en hélicoptère sur le tapis rouge

Trente-six ans après la sortie de «Top Gun» en 1986, Tom Cruise est apparu sur le tapis rouge pour la première fois en trois décennies, en arrivant en hélicoptère en 2022, pour la présentation hors compétition de la suite «Top Gun : Maverick».

Un guépard sur la Croisette

Luchino Visconti, Claudia Cardinale et Burt Lancaster lors de la présentation du film Guépard à Cannes en 1963 pic.twitter.com/2iuiAQFsi2 — ClassicFilm&Série (@ClassicFilm2) April 15, 2023

Lors du Festival de Cannes de 1963, Claudia Cardinale et Burt Lancaster ont fait la promotion du film «Le Guépard» de Luchino Visconti, en compagnie d'un guépard sur la plage de l'hôtel Carlton. Cette apparition inattendue du félin a laissé une forte impression, tout comme le film, qui a remporté la Palme d'or et est resté gravé dans les mémoires.