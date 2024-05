Festival de Cannes 2024 : pourquoi Quentin Dupieux fait-il des films aussi courts ? 

Présentée ce mardi en ouverture du Festival de Cannes, la dernière comédie de Quentin Dupieux, baptisée «Le deuxième acte», sortira dans la foulée dans les salles obscures de l’Hexagone et dure à peine 1h20, comme tous ses précédents films. Mais pourquoi le réalisateur fait-il des films aussi courts ?

Une formule magique. Intitulé «Le deuxième acte», le treizième long-métrage de Quentin Dupieux sera projeté ce soir en ouverture du Festival de Cannes. Et comme toujours, le réalisateur qui tourne plus vite que son ombre a utilisé les mêmes ingrédients : un casting quatre étoiles, composé cette fois de Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard et Manuel Guillot, de l’humour barré, des scènes surréalistes et surtout, un format court. En effet, la durée d'un film de Quentin Dupieux se situe à chaque fois entre 1h10 et 1h30, voire même 1h20 depuis 2018 et la sortie de sa comédie «Au poste !»

Il faut compter 1h17 pour «Mandibules», dont la star n'est autre qu'une mouche géante, 1h14 pour «Incroyable mais vrai», et 1h20 pour «Fumer fait tousser», qui reprend les codes du Sentaï. En 2023, il signe son film le plus court, «Yannick» (65 minutes), avec Raphaël Quenard, Blanche Gardin et Pio Marmaï, puis enchaîne avec «Daaaaaalí !» (1h18), porté par Anaïs Demoustier et Gilles Lellouche. Et «Le deuxième acte» ne déroge pas à la règle puisqu’il dure très exactement 1h16. Mais pourquoi Quentin Dupieux est-il si attaché au format court ? Eh bien tout d'abord pour ne pas s’ennuyer soi-même.

Court à l'écran... Et dans les médias

«Je mets beaucoup de bonnes scènes à la poubelle ! J’ai peur de m’ennuyer, donc d’ennuyer les spectateurs», avait-il expliqué auprès du Journal du Dimanche (JDD). Il considère par ailleurs qu’un film est «une forme de prise d'otage». «Je trouve ça extrêmement prétentieux et un peu chiant d'enfermer le public trop longtemps», avait-il confié au Point. Donc moi, j'aime bien couper mes films pour être plus accessible».

Cette année, le réalisateur de 49 ans a également décidé de raccourcir son temps de parole auprès des médias, et ainsi, de ne pas faire la promotion de son film «Le deuxième acte». «La cadence des sorties s'est considérablement accélérée pour moi et j'ai accumulé sans m'en rendre compte un temps de parole dans les médias probablement supérieur à la durée de mes douze films réunis. Un comble», a-t-il affirmé dans une note aux journalistes.