Festival de Cannes : en lice pour la Palme, le cinéaste Mohammad Rasoulof, qui vient de fuir l'Iran, lance un appel à l'aide

Le cinéaste Mohammad Rasoulof a annoncé avoir fui l’Iran, après y avoir été condamné à une lourde peine de prison. En lice pour la Palme d'or au Festival de Cannes pour son long métrage, «The Seed of the Sacred Fig», il demande le soutien de la communauté cinématographique internationale.

Le cinéaste Mohammad Rasoulof, qui a fui clandestinement l’Iran pour un lieu tenu secret en Europe, implore ce mardi le cinéma mondial d’apporter un «soutien fort» aux réalisateurs menacés.

«Je suis reconnaissant envers mes amis, mes connaissances et les gens qui m'ont aidé, parfois au péril de leur vie, à franchir la frontière et me mettre en sécurité», a-t-il déclaré dans un texte posté sur Instagram.

Dans un communiqué transmis à AFP, le réalisateur, condamné à huit ans de prison dans son pays - une peine prononcée par le tribunal de la Révolution islamique, également accompagnée de coups de fouet, d'une amende et de la confiscation de ses biens - dit « craindre pour la sécurité et le bien-être» des équipes de son dernier film, «Les graines du figuier sauvage», restées quant à elle en Iran.

Le cinéaste de 52 ans ne sait pas encore s’il sera en mesure de se rendre au 77e Festival de Cannes, qui démarre ce mardi soir et où il est en lice pour la Palme d’or.