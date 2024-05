Festival de Cannes : quels sont les films les plus attendus cette année ?

Parmi sa riche programmation, le Festival de Cannes 2024, qui sera lancé ce mardi 14 mai, regorge de longs métrages extrêmement attendus, dont ceux de Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos et George Miller.

Le 77e Festival de Cannes s'apprête à régaler les cinéphiles dès ce mardi soir, avec notamment de nouveaux films de réalisateurs célèbres tels que Yorgos Lanthimos, ainsi que des légendes vivantes comme Francis Ford Coppola, David Cronenberg et George Miller.

Tandis que Francis Coppola dévoilera son mystérieux et ultra attendu «Megalopolis» avec Adam Driver, Shia LaBeouf et Aubrey Plaza, Yorgos Lanthimos présentera la suite de «Pauvres Créatures», «Kinds of Kindness». Le dernier film du cinéaste grec, qui met en vedette l'actrice oscarisée Emma Stone aux côtés de Jesse Plemons et Willem Dafoe, fait figure d'incontournable tout comme celui de David Cronenberg, qui sera de retour avec «The Shrouds» («Les linceuls»), un thriller d'horreur avec Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce.

Pierre Niney en vedette française

Les festivaliers sont particulièrement avides de découvrir également le 10ème long métrage du réalisateur italien Paolo Sorrentino, «Parthenope» et «Oh, Canada» de Paul Schrader avec Richard Gere, Jacob Elordi et Uma Thurman. Autre événement de la Croisette, l'avant-première mondiale de «Furiosa : une saga Mad Max», de George Miller avec Anya Taylor-Joy, qui sera projetée hors compétition.

Présenté hors compétition également, «Le Comte de Monte-Cristo» avec Pierre Niney, animera aussi la 77e édition du Festival. Parmi les autres films très attendus, figurent aussi «Emilia Perez» de Jacques Audiard avec Selena Gomez, Zoe Saldana et Karla Sofía Gascón, tout comme le dernier film de Quentin Dupieux - une comédie avec Louis Garrel et Léa Seydoux - intitulé «Le Deuxième Acte», qui aura l'honneur de faire l'ouverture.

A noter que le court-métrage de Judith Godrèche marquera aussi un autre temps fort de la Croisette. Devenue le fer de lance du mouvement #MeToo depuis qu'elle a accusé de viols Benoît Jacquot et Jacques Doillon, l'actrice présentera ce 15 mai dans la Sélection Un Certain Regard «Moi aussi», un court-métrage de 17 minutes qu'elle a réalisé sur le sujet des violences sexuelles.