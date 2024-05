George Clooney fera ses débuts à Broadway dans l’adaptation de son film «Good Night and Good Luck»

George Clooney fera ses débuts à Broadway dans l’adaptation théâtrale de son film «Good Night and Good Luck», sorti en 2005.

George Clooney va faire ses débuts à Broadway au printemps prochain, annonce The Hollywood Reporter. L’acteur de 63 ans jouera dans une adaptation scénique de son film de 2005 «Good Night, and Good Luck», qu'il avait également réalisé et co-écrit.

Il y incarnera le journaliste Edward R. Murrow, alors qu’il pousse les dirigeants de la chaîne CBS à l'autoriser à continuer à fournir des reportages critiques sur les actions anticommunistes du sénateur américain Joseph McCarthy.

Dans le long métrage, l’acteur David Strathairn jouait Murrow tandis que George Clooney incarnait le chef de CBS, Fred Friendly, coproducteur du programme télévisé de Murrow. Le film avait été nommé pour six Oscars, dont celui du meilleur film. «Je suis honoré, après toutes ces années, de revenir sur scène et en particulier à Broadway, la forme d'art et le lieu auquel aspire tout acteur», a déclaré George Clooney dans un communiqué, selon People.

«Good Night and Good Luck» sera présenté à Broadway au printemps 2025 au théâtre Shubert. Brodway attire décidemment les stars du grand écran puisque Robert Downey Jr. fera lui aussi ses débuts sur les planches au cours de la saison 2024-2025, lui dans une nouvelle pièce du lauréat du prix Pulitzer, Ayad Akhtar.