Julia Roberts et Andrew Garfield joueront dans le prochain film du réalisateur de «Challengers» Luca Guadagnino

Andrew Garfield rejoint Julia Roberts au casting du prochain film du réalisateur italien Luca Guadagnino («Call me By Your Name», «Challengers»).

Une affiche de plus en plus alléchante. Récemment apparue dans le film «Le Monde après Nous» (Netflix), Julia Roberts donnera bientôt la réplique à Andrew Garfield. L'ex Spiderman est désormais lui aussi annoncé au casting de «We live in time» de John Crowley, prochain film du réalisateur de «Challengers», Luca Guadagnino.

Deadline rapporte que les deux acteurs joueront en effet dans «After the Hunt», un nouveau long métrage d'Amazon MGM Studios qui sortira en salles en 2025.

Le magazine explique que le scénario de ce «thriller intense» signé Nora Garrett («Opération Beyrouth») suit une professeure d'université qui se retrouve à la croisée des chemins personnels et professionnels lorsqu'une élève populaire porte une accusation contre l'un de ses collègues, et qu'un sombre secret de son propre passé menace d’être révélé.

Le réalisateur italien Luca Guadagnino, à qui l’on doit également «Call Me by Your Name» ou «A Bigger Splash», et qui travaille actuellement sur la post-production de «Queer» - un film inspiré de la vie de William S. Burroughs avec Daniel Craig - devrait entamer le tournage cet été.