L'écrivain Philippe Claudel succède à Didier Decoin à la présidence de l'Académie Goncourt

L'écrivain Philippe Claudel succède à Didier Decoin à la tête de l'académie Goncourt, qui remet chaque année le plus prestigieux des prix littéraires français.

L'Académie Goncourt a un nouveau président. Il s'agit de Philippe Claudel. Ce lundi, l'écrivain de 62 ans a récolté cinq voix contre quatre pour un autre membre de l'Académie, Pierre Assouline. Seuls neuf des dix jurés du Goncourt ont pu voter car l'une d'entre eux, Paule Constant, 80 ans, a quitté ses fonctions. Elle «est désormais membre honoraire», a indiqué l'Académie.

Philippe Claudel succède ainsi à Didier Decoin, prix Goncourt 1977, qui cédait le poste après l'avoir occupé quatre ans et avait lui-même succédé en janvier 2020 à Bernard Pivot, décédé le 6 mai. Si l'Académie, qui se réunit traditionnellement le mardi, a organisé cette élection ce lundi soir, c'est parce que certains de ses membres ont prévu de se rendre aux obsèques de Bernard Pivot, organisées ce mardi après-midi à Quincié-en-Beaujolais (Rhône).

«Je vais essayer d’être un président démocrate»

Philippe Claudel était le favori car il occupait le poste de secrétaire général, ce qui faisait de lui le dauphin naturel de Didier Decoin, 79 ans. «Je vais essayer d’être un président démocrate, dont les jurés pourront être fiers. J'ai annoncé un mandat de cinq ans, au bout duquel je quitterai la présidence mais aussi l'Académie», a déclaré le nouveau président à L'Est républicain, le quotidien de sa région, la Lorraine.

L'écrivain a notamment signé «Les Âmes grises» (2003), roman adapté au cinéma en 2004 par Yves Angelo et «La Petite Fille de Monsieur Linh» (2005). On lui doit également «Le rapport de Brodeck», Prix Goncourt des lycéens en 2007 et «Le Bruit des trousseaux» (2001), un récit au fil duquel l'auteur retrace son expérience de professeur de français en milieu carcéral. Également réalisateur, Philippe Claudel a d'ailleurs adapté son livre en téléfilm en 2021.