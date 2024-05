Marvel : Chris Hemsworth avoue avoir été dérangé par les critiques de Martin Scorsese

Dans un entretien avec le site britannique The Times of London, Chris Hemsworth a confié avoir été contrarié par les critiques sévères de Martin Scorsese et Francis Ford Coppola à l’égard des films de superhéros Marvel.

Un profond désaccord. Ces dernières années, plusieurs réalisateurs légendaires – dont Martin Scorsese et Francis Ford Coppola – ont dit tout le mal qu’ils pensaient des films de superhéros Marvel, et de leur responsabilité potentielle dans la baisse de fréquentation des salles de cinéma.

Pour Martin Scorsese, ces films ressemblent plus à des parcs d’attractions qu’à du cinéma. Francis Ford Coppola avait avoué les «mépriser». Des avis qui dérangent profondément Chris Hemsworth, qui n’a pas hésité à le faire savoir.

En pleine promotion du film «Furiosa», l’interprète de Thor a commencé par expliquer au site britannique The Times of London que l’analyse faite par ces réalisateurs étaient une erreur.

«La fréquentation des cinémas n’a pas baissé à cause des superhéros, mais plutôt en raison des smartphones et des réseaux sociaux. Les films de superhéros ont justement eu l’effet inverse en poussant le public à retourner au cinéma pendant cette période de transition, et cela se poursuit aujourd’hui. Donc ces films méritent d’être appréciés», a-t-il lancé.

Chris Hemsworth a toutefois avoué qu’incarner Thor avait eu un impact sur sa carrière, l’enfermant pendant un temps dans ce rôle de superhéros aux yeux des producteurs.

«Si je devais reprendre le rôle de Thor, je me demanderais comment il serait possible de le changer à nouveau. Mais il y a une malédiction des superhéros dans le sens où on vous colle cette étiquette, et je me suis senti un peu paralysé sur ce que je pouvais faire d’autre. Et j’avais désespérément besoin d’un rôle qui me fasse peur. Ce que ‘Furiosa’ m'a offert», a-t-il expliqué.