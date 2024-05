«Mary & George» : la série avec Julianne Moore et Nicholas Galitzine arrive ce 3 juin sur CANAL+

Julianne Moore («May December», «Still Alice») et Nicholas Galitzine («Cendrillon», «Nos cœurs meurtris») incarnent un duo mère-fils prêt à tout pour conquérir la cour d’Angleterre dans «Mary & George», passionnante série à découvrir à partir de ce 3 juin sur CANAL+ et myCANAL.

Série britannique de sept épisodes de 52 minutes, «Mary & George» plonge au XVIIe siècle, dans la cour du roi Jacques Ier d'Angleterre et de ses favoris. Créée d’après le récit historique «The King’s Assassin», de Benjamin Woolley, sur l'affaire entre le roi Jacques 1er et George Villiers, duc de Buckingham, elle raconte plus précisémement «l'histoire vraie et audacieuse» de Mary Villiers (Julianne Moore), comtesse de Buckingham, qui a utilisé son fils George (Nicholas Galitzine) afin qu'il séduise le roi (Tony Curran) et devienne son amant.

Mordant, le psychodrame historique mêle complots, orgies et meurtres. La série «'Mary & George' a la rigueur narrative de 'The Favorite', le panache discipliné de 'The Great', juste un soupçon d'excès des 'Tudors' et assez de sexe pour satisfaire également les fans de 'Bridgerton'», analyse le Guardian.

Une ambition sans limite

A mort de son mari (de ses propres mains) Mary Villiers s’était retrouvée dans une situation précaire qui lui était intolérable. Son plan pour échapper à la pénurie impliquait d'assurer une place à son fils (un garçon d’une très grande beauté) à la cour de Jacques Ier pour qu’il remplace le (très influent) favori du roi, le comte de Somerset. Mary façonna le jeune homme afin de faire de lui un parfait courtisan. Elle parvint même à l'envoyer à la cour de France où il pu s'imprégner des convenances nécessaires pour côtoyer la haute société anglaise.

George attirera l'attention du roi Jacques 1er en 1614, lors d'une partie de chasse dans un village du Northamptonshire. Il sera nommé successivement à différents postes, lui permettant de passer toujours plus de temps auprès du souverain. George Villiers fut appelé «le gentleman de la chambre royale», et reçut le titre de duc de Buckingham (ce fameux duc croisé par les Trois Mousquetaires de Dumas). Il survivra au roi, devenant, brièvement, un incontournable de la cour de son fils, Charles Ier. Il est le premier duc d'Angleterre à ne pas appartenir à la famille royale.

«Il était plutôt impulsif et il pouvait être extrêmement arrogant. Mais l'une des caractéristiques que j'ai trouvées les plus fascinantes chez lui est qu'il était également capable d'une incroyable humilité», a déclaré l’auteur Benjamin Woolley, à History Extra. Jacques Ier et George Villiers entretiendront une histoire d'amour sur plusieurs années. En 1618, Mary Villiers deviendra, elle, comtesse de Buckingham.

La série «Mary & George» sera diffusée en France en exclusivité sur CANAL+ à partir du 3 juin les lundis à 21h à raison de trois épisodes puis deux par soirée et disponible sur myCANAL.