Megalopolis : Francis Ford Coppola dévoile une nouvelle bande-annonce épique et considère le film comme «sa meilleure œuvre»

Francis Ford Coppola a dévoilé une nouvelle bande-annonce de son ultime film Megalopolis, en compétition pour la Palme d’or cette année à Cannes.

De nouvelles images impressionnantes. Après avoir partagé une première photo, puis un premier teaser énigmatique la semaine dernière, Francis Ford Coppola a dévoilé une nouvelle bande-annonce de «Megalopolis», ce mardi sur son compte Instagram.

Alors que le film, en compétition pour la Palme d’or, sera projeté au festival de Cannes vendredi 17 mai, la séquence lève un peu plus le voile sur le long métrage, présenté comme une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence, avec Adam Driver dans le rôle-titre.

«Quand un empire meurt, s'effondre-t-il d'un seul coup ? Non ? Non», entend-on en voix off. «Mais il arrive un moment où les gens n'y croient plus», poursuit-elle, alors qu’à l’image au son des sirènes hurlantes, des boules de feu déferlent sur la statue de la liberté et la ville tombe en ruine, avant de montrer un tout autre décor. Celui de soirées mondaines XXL empruntées à l’univers de la Rome antique, auxquelles succèdent des scènes de manifestations.

sa meilleure œuvre selon le cinéaste

«Notre nouveau film Megalopolis est la meilleure œuvre que j'ai jamais eu le privilège de diriger», a par ailleurs noté, en commentaire de cette nouvelle séquence, le cinéaste de 85 ans, qui travaille sur ce long métrage depuis plus de vingt ans. Un film qu'il a d'ailleurs autofinancé.

Pour mémoire, «Megalopolis» réunit à l’écran Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Jon Voight et Dustin Hoffman.

Adam Driver campe un architecte de génie, César Catilina, capable d'arrêter le temps, qui souhaite rebâtir la ville de «New Rome» de façon utopique. Mais il va devoir faire face à un maire archi-conservateur, Franklyn Cicero, protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées.

Entre les deux hommes, la fille du maire Julia Cicero, jet setteuse amoureuse de Cesar Catilina, se retrouve tiraillée et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l’avenir de l’humanité.