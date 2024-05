Slimane entamera une tournée mondiale en 2025, une première pour l'artiste

Après avoir décroché une quatrième place à l’Eurovision samedi 11 mai, Slimane entamera en janvier prochain sa première tournée mondiale.

Une consécration. Trois jours après sa prestation à l’Eurovision, qui lui a valu la quatrième place du concours, Slimane passe un nouveau cap dans sa carrière.

L’interprète du titre «Mon amour» a annoncé ce mardi 14 mai sur ses réseaux qu’il partirait prochainement pour une tournée mondiale. Une première pour l'artiste de 34 ans. «C’est avec énormément d’émotion et de joie que je vous donne rendez-vous ce jeudi à 10h, pour l’ouverture de ma première tournée internationale», a publié le chanteur, révélé au grand public dans l’émission The Voice, qu’il a remporté en 2016.

Une tournée en Europe et sur le continent américain

Le chanteur, auteur de trois album solo - «A bout de rêves» (2016), «Solune» (2018) et «Chroniques d’un Cupidon» (2022) - et de trois opus en collaboration avec Vitaa, entamera cette tournée mondiale l’année prochaine, avec une première date à Berlin le 23 janvier 2025.

Au total, l’artiste, qui en 2020 a décroché avec Vitaa la victoire de la musique de la chanson originale pour «Ça va ça vient», donnera douze concerts en Europe mais aussi sur le continent américain. Il passera par Londres, Milan, Helsinki, Anvers, Stockholm, Varsovie et Barcelone avant de s’envoler fin février 2025 pour deux dates au Canada, à Québec et à Montréal.

Slimane viendra clore cette grande première dans sa carrière par deux concerts aux Etats-Unis, où il se produira à New York et à Miami, les 23 et 26 février.