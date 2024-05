Dragon Ball Full Color : que trouve-t-on dans les éditions couleurs inédites du manga d'Akira Toriyama ?

L'indémodable saga Dragon Ball est de retour ce mercredi 15 mai dans les librairies. Glénat édite pour la première fois en France, l'édition Full Color (tout en couleurs) japonaise de la série d'Akira Toriyama, génie du shônen manga qui s'est éteint le 1er mars dernier. Mais que vaut cette nouvelle publication ?

De cases en noir et blanc à des planches entièrement colorisées. Dragon Ball, qui fête ses 40 ans cette année, revient au rayon manga ce mercredi sous une forme inédite, avec une édition grand format baptisée Full Color. Après l'édition classique reprenant la taille et la pagination de l'édition du Shonen Jump originale, puis l'édition Perfect, en grand format et au papier au grammage flatteur, ou encore la version au format XXL vendue en kiosque depuis l'été 2023, voici donc cette version couleur promise depuis plusieurs mois déjà par l'éditeur français. Et Glénat met ici les petits plats dans les grands, en partant de l'édition publiée en 2016 au Japon.

© CNEWS

Dès le premier tome on (re)plonge ici dans l'enfance de Goku et sa quête des boules de cristal avec une colorisation complète et entièrement supervisée par Akira Toriyama lui-même, à l'époque où il s'était penché sur la version Full Color japonaise, il y a près de dix ans. Il ne s'agit donc nullement d'une colorisation issue des pages de la version de l'édition Perfect de Dragon Ball, reprenant les couleurs pastels liées à l'édition originale du manga, mêlant noir et blanc et quelques pages clés habillées de couleurs légères. Cette nouvelle version hérite bien d'une véritable colorisation de chaque page, personnages et décors inclus, en s'inspirant des couleurs de la série animée produite par la Toei animation dans les années 1980. Côté format, on retouve également le même que l'édition Perfect, à savoir le fameux 15x21 cm.

Extraits de planches © DRAGON BALL FULL COLOR SHONEN HEN © 2016 by BIRD STUDIO / SHUEISHA Inc.

Si certains crieront au «sacrilège», estimant l'œuvre en noir et blanc comme la plus proche du travail du maître, cette édition a le mérite d'offrir un nouveau relief à ce manga. Un processus éditorial qui s'inspire d'ailleurs à l'inverse des éditions décolorisées de BD franco-belge, à la manière des versions de Tintin ou d'Astérix complètement dépourvues de couleurs, pour admirer le trait d'Hergé ou d'Uderzo. Et lorsqu'un classique comme Dragon Ball relève du pur génie et rencontre un succès planétaire, pourquoi se priver de retrouver ce type d'initiative ?

On prend d'ailleurs toujours autant de plaisir à suivre la pérégrination de Goku et Bulma sous un nouveau jour, qui pourrait également séduire un public plus jeune, habitué aux animes.

Parallèlement, cette édition Full Color inclut plus de chapitres que l'édition originale, ce qui pourrait amener l'intégralité de la série à s'offrir une fin en 32 tomes, contre 34 pour la version originale. En outre, chaque tome de cette version donne à lire une petite encyclopédie en plusieurs pages sur l'univers de Dragon Ball et sa création par le maître.

Chaque tome sera proposé au prix de 14,95 euros. Quant au rythme de parution, Glénat annonce déjà les tomes 3 et 4 pour une sortie simultanée le 3 juillet prochain. Un tome devrait ensuite être édité tous les deux mois.

Dragon Ball - édition Full Color, de Akira Toriyama, Glénat, tomes 1 et 2 disponibles.