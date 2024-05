Festival de Cannes 2024 : qui est Agathe Riedinger, dont le premier long métrage Diamant Brut est en compétition pour la Palme d'or ?

«Diamant brut», d’Agathe Riedinger, film consacré à l’univers de la téléréalité, ouvre ce mercredi la compétition. Il s’agit du premier long métrage d'une réalisatrice qui devrait faire bouger les lignes dans les années qui viennent.

Agathe Riedinger s’offre un coup de maître. Déjà réalisatrice de plusieurs formats courts, la cinéaste voit son premier long métrage «Diamant Brut» intégrer la prestigieuse sélection officielle de la 77e édition du Festival de Cannes. En lice pour la Palme d’or, le film est projeté ce mercredi 15 mai.

Diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, la cinéaste n’en est pourtant pas à son coup d’essai. Auteure, réalisatrice et photographe, elle court déjà depuis quelques années les festivals avec ses courts métrages. Parmi eux, «Eve», notamment sélectionné au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand, et «J’attends Jupiter», nommé aux César en 2019. Un court métrage narrant l’histoire d’une jeune fille retenue pour participer à une émission de téléréalité, qui mettait déjà en scène le personnage de Liane, à nouveau héroïne de son premier long métrage «Diamant Brut».

Diamant brut : une plongée dans l’univers de la téléréalité

Sept ans après «J’attends Jupiter», Agathe Riedinger poursuit son exploration de la téléréalité, monde qui la fascine tant par ses émissions que les réseaux de ses candidats, mais dont elle dénonce l’hypersexualisation, le sexisme et le consumérisme que véhiculent ces programmes.

Avec «Diamant Brut», elle donne à voir les facettes complexes de ce monde, à travers le personnage de Liane, jeune fille de 19 ans en quête d'amour et d'ascension sociale, aspirant à échapper à un avenir étriqué dans le sud de la France grâce à la téléréalité, genre souvent snobé. Jusqu’au jour où elle est appelée pour participer au casting de «Miracle Island».

Un film campé par un casting majoritairement composé d'actrices non professionnelles, à l'instar de Malou Khebizi, interprète de Liane, qui donnera notamment la réplique à Andréa Bescond dans le rôle de sa mère à l'écran.

Avec ce long métrage dans lequel elle aborde également des thèmes qui lui sont chers tels que l'émancipation et la condition féminine, Agathe Riedinger est l'une des quatre femmes en lice pour la plus prestigieuse des récompenses du festival, aux côtés d'Andréa Arnold (Bird), Coralie Fargeat (The substance) et Payal Kapadia (All we imagine as light) .