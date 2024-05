Glen Powell : tout savoir sur la star montante du cinéma américain

Depuis son apparition au générique de «Top Gun : Maverick», Glen Powell s’est imposé comme un des acteurs les plus rentables à Hollywood. Un succès sur le tard pour cet acteur de 35 ans aux multiples talents, et dont l'aura ne fait que croître.

Il n’y a pas que Timothée Chalamet et Jacob Elordi dans la vie. L’année 2024 appartient à Glen Powell. Le comédien de 35 ans surfe sur la vague du succès depuis son apparition au générique de «Top Gun : Maverick» en 2022, dans lequel il tient un rôle secondaire, celui de Jake Seresin, alias Hangman, un pilote prétentieux présenté comme le rival de Bradley «Rooster» Bradshaw, incarné par Miles Teller.

Fait étonnant, Glen Powell s’était montré peu enthousiaste à l’idée d’accepter ce rôle au premier abord, regrettant le manque de substance de son personnage. Une remarque prise très au sérieux par le scénariste du film, Christopher McQuarrie, qui acceptera d'apporter de subtiles modifications à Hangman, ce qui finira par convaincre le comédien de rejoindre l’aventure auprès de Tom Cruise.

Une exigence susceptible d’être interprétée comme mal venue par certains, surtout de la part d’un acteur dans sa trentaine avec très peu de rôles conséquents à son actif. Glen Powell a commencé sa carrière en 2003 avec une apparition dans «Spy Kids 3 : Mission 3D», avant d’hériter d’un rôle minuscule dans «The Dark Knight Rises» ou encore «The Expendables 3». Sa performance dans la peau de Chad Radwell dans la série «Scream Queens» sera saluée par la critique, notamment pour son sens de la comédie.

Rentabilité record

Mais c’est indéniablement son apparition dans «Top Gun : Maverick» qui a changé le cours de la carrière de Glen Powell. En 2023, il s’est définitivement installé au sommet de la pyramide des acteurs hollywoodiens, grâce au succès de la comédie romantique «Tout sauf toi» avec Sydney Sweeney. Selon Variety, le film a réussi à afficher une rentabilité record pour un long métrage non-adapté d’une œuvre littéraire, devenant au passage la comédie romantique la plus populaire de ces huit dernières années.

Glen Powell avait déjà fait étalage de ses talents pour les comédies romantiques dans «Set It Up», film avec Zoey Deutch diffusé sur Netflix en 2018. Six ans plus tard, le comédien enchaîne les films à un rythme effréné. Il sera prochainement au générique du film «Hit Man», qui a reçu une standing ovation de plusieurs minutes après sa présentation à la Mostra de Venise en septembre dernier, et qui est attendu sur Netflix début juin. En plus d’y incarner le rôle principal, Glen Powell est le co-auteur du scénario avec Richard Linklater.

Multiples talents

Le public pourra le voir au casting de nombreuses superproductions dans les prochains mois, à commencer par «Twisters», suite du film de 1996, dans lequel il donne la réplique à Daisy Edgar-Jones et David Corenswet (le futur Superman). Il doit également jouer dans le reboot de «Running Man», il sera au générique de «Monsanto» avec Laura Dern et Anthony Mackie (dont les droits doivent être négociés à Cannes), et il est en discussion avec J.J Abrams pour tenir le rôle principal dans le prochain film de ce dernier.

Comédien, scénariste, producteur, Glen Powell est un artiste qui n’a jamais hésité à mettre ses multiples talents au service de sa carrière, et celle des autres. Il est actuellement en discussion avec Leonardo DiCaprio pour adapter «Captain Planet» au cinéma, et la rumeur voudrait qu’il hérite du rôle de Cyclope dans la prochaine saga X-Men en préparation chez Disney (ce qu’il dément pour le moment). Rien ne semble arrêter son ascension à Hollywood, et c’est une excellente nouvelle pour tous ses fans.