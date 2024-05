House of the Dragon : la bande-annonce de la saison 2 promet une guerre sanglante entre les Targaryen

La mise en ligne du premier teaser de la saison 2 de «House of the Dragon» offre des images inédites. Les premiers épisodes seront disponibles en France le 17 juin 2024, sur la plate-forme Max.

Le retour des Targaryen. HBO a publié, ce mardi 14 mai, la bande-annonce officielle de la deuxième saison - très attendue - de «House of the Dragon». «Levez vos bannières. La bande-annonce est là», peut-on lire en description.

«House of the Dragon», basée sur le livre «Fire & Blood» de George R.R. Martin, raconte l'histoire de la maison Targaryen et de ses 17 dragons. Elle se déroule 200 ans avant les événements de «Game of Thrones», qui s'est achevée dans la polémique en 2019. Les fans avaient répondu présent lors du premier acte du préquel.

Une guerre entre les différentes factions de la dynastie Targaryen

La première saison riche en rebondissements (SPOILERS) a été marquée par la mort tragique de Lucerys Velaryon, fils de la reine Rhaenyra. Un événement qui devrait déclencher une guerre entre les différentes factions de la dynastie Targaryen. Dans la bande-annonce, on aperçoit les différentes parties de la famille Targaryen se préparer à une guerre civile pour la conquête du trône de fer.

«La guerre est imminente et aucun de nous ne pourrait la gagner», déclare Rhaenyra dans la bande-annonce. Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno et Rhys Ifans sont les acteurs qui seront présents à l’écran pour ce nouvel acte.

Des visages déjà connus par les spectateurs. Abubakar Salim, Gayle Rankin et Freddie Fox seront les nouveaux acteurs à arriver dans l’histoire. Le premier épisode de la série sortira le 16 juin 2024 aux États-Unis, et sera disponible 24 heures plus tard dans l’Hexagone sur la plate-forme Max, accessible pour les abonnés de Canal+ après un accord de distribution.