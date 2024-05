Mort de Roger Corman : les 5 films les plus marquants du producteur hollywoodien

Réalisateur d’une cinquantaine de films, producteur de plus de 400, Roger Corman est décédé ce dimanche 12 mai à l’âge de 98 ans. Le cinéaste, surnommé le roi de la série B, était un visage incontournable du cinéma d’exploitation. Et voici ses 5 films les plus marquants.

La petite boutique des horreurs – 1960

Roger Corman a réalisé ce film centré sur une fleuriste qui élève une plante carnivore, qui développe un goût immodéré pour la chair humaine. Elle offrira à Jack Nicholson un de ses premiers rôles au cinéma.

The Wild Angels – 1966

Trois ans avant «Easy Rider», Roger Corman lançait la tendance des films de «bikers» avec «The Wild Angels», un long métrage lui permettant de satisfaire sa fascination pour les Hell’s Angels. Avec Peter Fonda dans le rôle principal, mais aussi Nancy Sinatra, Bruce Dern et Diane Ladd.

The Trip – 1967

Avec «The Trip», Roger Corman met en scène ce film basé sur un scénario de Jack Nicholson, sur un homme fraîchement divorcé qui découvre le LSD. C’est une nouvelle fois Peter Fonda qui hérite du rôle principal, avec Susan Strasberg, Bruce Dern, et Dennis Hopper.

Death Race 2000 – 1975

Roger Corman est le producteur de cette dystopie avec David Carradine et un tout jeune Sylvester Stallone dans les rôles principaux. Ils y incarnent des pilotes futuristes participant à une course transcontinentale, où écraser des piétons rapportent des points supplémentaires aux participants. Un divertissement auquel un groupe de résistants compte s’attaquer frontalement.

PiranhaS – 1978

Trois ans après «Les Dents de la mer», Roger Corman a l’idée de surfer sur la recette en confiant la réalisation de ce film d’horreur parodique à Joe Dante (Gremlins). L’histoire voit des piranhas mutants créés par l’armée américaine être libérés dans la nature où ils sèment la mort dans une rivière fréquentées par les baigneurs.