«Roqya» : on a vu le thriller endiablé avec Golshifteh Farahani et Jérémy Ferrari

Dans ce thriller intense, au cinéma ce mercredi, Golshifteh Farahani doit sauver son fils des mains de ceux qui l'accusent de sorcellerie. En utilisant un folklore rarement vu dans le cinéma français, traité via la violence des réseaux sociaux, Saïd Belktibia accouche d'un premier film efficace, quoique trop littéral.

La chasse a la sorcière est ouverte. Ce mercredi 15 mai se dévoile en salles «Roqya», premier long-métrage de Saïd Belktibia. Le spectateur y suit Nour, une mère célibataire qui s'enlise dans le business du culte et de l'ésotérisme. Mais suite à une consultation ratée provoquant la mort d'un adolescent, elle doit sauver son fils des habitants du quartier qui l'accusent de sorcellerie. À travers cette œuvre, le cinéaste en herbe explore un univers quasi-parallèle de croyances et de culte, et pourtant bien réel en France.

Originaire du collectif Kourtrajmé, dont sont également issus Romain Gavras («Athéna») ou Ladj Ly («Les Misérables»), Saïd Belktibia a, pour sa première œuvre, l'obsession de l'image forte. En témoigne son introduction, documentaire, retraçant l'histoire de la sorcellerie à travers les âges. Un contexte historique qui sera renforcé, tout au long du film, par l'enchaînement de vraies-fausses vidéos à la manière des stories Instagram ou des vidéos Tiktok, faisant la promotion de la roqya, une médecine du culte musulman censée guérir des mauvais sorts ou exorciser les malades.

Le collectif contre la femme puissante

Une conclusion logique en découle : derrière l'obscurantisme, c'est bien la figure de la femme qui a été malmenée, jugée et torturée. Et c'est avec cette locomotive thématique, bien inspirée par l'essai de Mona Chollet sur le sujet («Sorcières - la puissance invaincue des femmes», chez Zones) que le cinéaste rythme son film, poussant son personnage principal, Nour, à subir les pires affres de notre société contemporaine.

Fausses informations, capitalisme masculiniste, ostracisation de la femme forte isolée, violences physiques... Autant de systèmes et d'événements qui sont montrés frontalement - avec plus ou moins de finesse - pour dévoiler une véritable société parallèle, cachée, où le mysticisme règne en maître.

C'est peut-être là où «Roqya» trouve sa limite. Car à trop vouloir montrer l'engrenage de la société autour de ce folklore très peu vu dans le cinéma français, Saïd Belktibia en sacrifie sa dimension surnaturelle. Ainsi, le réalisme du cadre spatial - soit la banlieue parisienne pauvre et esseulée des services publics et donc en proie au repli sur soi - et le manichéisme de certaines situations ne laissent jamais place au doute. Y a-t-il une place concrète à la sorcellerie dans cette histoire ? La réponse, à terme, est trop littérale pour ne pas frustrer. Et ce, malgré des personnages principaux plutôt bien composés et ambiguës, ainsi que leurs interprètes très investis, dont Golfshiteh Farahani et Jérémy Ferrari, très convaincant dans son premier rôle dramatique au cinéma.

Il n'en reste pas moins que «Roqya» s'affirme comme une première réalisation solide, où la tension ne redescend jamais pendant les 90 minutes. Un thriller urbain d'une redoutable efficacité et une belle bouffée d'air frais grâce à sa description d'un phénomène de société encore trop peu abordé au cinéma.