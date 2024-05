Festival de Cannes 2024 : «La Jeune Femme à l'aiguille», premier choc de la compétition

Diffusé mercredi soir sur la Croisette, «La Jeune Femme à l'aiguille», du Suédois Magnus von Horn, est seulement le troisième film présenté en compétition. Un drame exigeant, dérengeant, et un premier choc pour les festivaliers.

Un choc émotionnel profond et parfois malaisant pour le troisième rendez-vous de la compétition au Festival de Cannes. Inspiré d’une histoire vraie, celle du meurtre le plus controversé de l’histoire du Danemark et véritable traumatisme national, «La Jeune Femme à l'aiguille», troisième film du Suédois Magnus von Horn, raconte l’histoire de Karoline, une jeune ouvrière luttant pour survivre dans le Copenhague de 1918, et dont le mari semble avoir disparu sur le front.

Lorsqu'elle tombe enceinte - mais pas de son mari, revenu de la guerre en gueule cassée - elle fait la rencontre de Dagmar, une femme qui dirige une agence d’adoption clandestine. Karoline accepte un rôle de nourrice à ses côtés...

Du drame jusqu'à la suffocation

Avec de somptueuses images et cadrages noir et blanc, une narration plutôt fluide qui mêle le drame historique et psychologique au thriller sentimental, ce film, qui emprunte parfois à Bergman, à Lynch voire à Murnau, est un miroir décadent des tréfonds de l'âme (in)humaine - et qui explore l'horreur absolue, l'indicible né du désespoir. Il faut s'accrocher si l'on n'est pas au fait de cette histoire inspirée de faits réels dans le Danemark de 1918.

Le principal et tragique coup de théâtre vous terrasse sans ménagement. Sans doute que les deux comédiennes peuvent espérer être de sérieuses prétendantes au Prix d'intervention féminine pour ce film éprouvant, presque suffocant ?