Festival de Cannes 2024 : «Megalopolis» de Francis Ford Coppola, présenté en compétition ce jeudi, sera diffusé en Imax dans le monde entier

Le film «Megalopolis» de Francis Ford Coppola, présenté ce mardi soir au Festival de Cannes, sera diffusé en Imax dans le monde entier.

Il voit les choses en grand. Le PDG d’IMAX, Richard Gelfond, a ce jeudi annoncé à la presse à Cannes que le film «Megalopolis» de Francis Ford Coppola sera diffusé dans le monde entier dans ses salles. «Le film va sortir en Imax», a-t-il déclaré, selon les propos rapportés par le Hollywood Reporter.

«L’une des choses dont nous sommes fiers est d’être favorable aux cinéastes. Nous nous sommes donc engagés auprès de Francis à réaliser une sortie Imax mondiale», a-t-il ajouté.

Toujours selon THR, Richard Gelford a déclaré qu'il avait rencontré Coppola à Cannes et qu'Imax attendrait probablement de voir qui distribuerait le film - qui a déjà été vendu dans plusieurs territoires internationaux (en France, au Royaume-Uni ou encore en Italie notamment) - aux États-Unis et quand, avant de dater sa sortie Imax. Pour l'heure, le film n'a en effet pas encore trouvé de distributeur américain. Une sortie mondiale en Imax aidera sûrement à en trouver, souligne Variety.

Un projet initié il y a quarante ans

Projet entouré de beaucoup de mystères et dont les conditions de tournage controversées font couler beaucoup d'encre, «Megalopolis» - dont une bande-annonce a été dévoilée ce lundi - embarque à son casting Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, ou encore Laurence Fishburne.

Francis Ford Coppola avait commencé à l'écrire en 1983, et le film aurait coûté 120 millions de dollars, financés en partie par la vente d'une partie importante de son domaine viticole, explique THR.

Une projection du projet fin mars avait été organisée pour les acheteurs potentiels. Certains échos des premiers spectacteurs disaient le film sans queue ni tête et donc «invendable». Des critiques auxquelles le réalisateur avait répondu ainsi dans le Daily Beast : «C’est exactement ce qui s’est passé avec 'Apocalypse Now' il y a quarante ans. Des opinions très contradictoires ont été exprimées, mais le public n'a jamais cessé d'aller voir le film et, à ce jour, 'Apocalypse Now' est toujours distribué de manière très rentable. Je suis sûr que ce sera la même situation avec Megalopolis. Cela résistera à l’épreuve du temps». Lui vaudra-t-il sa troisième Palme d'Or ? Coppola l'a déjà remportée deux fois, auparavant pour «Conversation secrète» en 1974, et «Apocalypse Now» en 1979.