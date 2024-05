Francis Ford Coppola : quel est cet être cher au réalisateur, disparu quelques semaines avant la projection de «Megalopolis» au Festival de Cannes ?

Francis Ford Coppola a été confronté au décès de son épouse Eleanor le 12 avril dernier, à l'âge de 87 ans, juste avant la présentation de son film testament «Megalopolis» au grand public, lors du Festival de Cannes, ce jeudi 16 mai. Qui était cette personnalité marquante du monde du cinéma, indispensable à la carrière de ce cinéaste renommé ?

40 ans d’amour. Quelques semaines avant la première de son film dystopique «Megalopolis» au Festival de Cannes ce jeudi 16 mai, Francis Ford Coppola a perdu son épouse Eleanor, le 12 avril dernier, à l'âge de 87 ans.

Née le 4 mai 1936 à Los Angeles, Eleanor Neal a croisé la route de Francis Ford Coppola en 1963 alors qu'elle travaillait comme assistante directrice artistique sur son premier film, «Dementia 13». L'alchimie entre eux a été telle que quelques mois après leur rencontre, le couple s'est marié le 3 février 1963, afin de former un tandem prolifique, uni par la passion pour le cinéma.

Eleanor Coppola RIP



May 4, 1936 – April 12, 2024 pic.twitter.com/2zG7lKlI0s — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) May 4, 2024

Eleanor Coppola est renommée pour son documentaire «Aux cœurs des ténèbres : l'apocalypse d'un metteur en scène», sorti en 1991, qui dévoile les dessous du tournage chaotique d'«Apocalypse Now». Figure marquante du monde du cinéma, elle a également dirigé différents films de fiction, tels que «Bonjour Anne» (2016) et «Histoires d'amour»(2020). En outre, elle a travaillé comme directrice de la photographie sur plusieurs longs métrages de son mari, notamment «Coup de cœur» (1982) et «Jardins de pierre» (1985).

Parent de trois enfants, le couple a dû faire face à la perte de leur fils aîné, Gian-Carlo Coppola, un acteur et producteur, dans un accident de bateau survenu le 26 mai 1986 à Annapolis, Maryland, alors qu'il avait 22 ans.

Un clan uni malgré la douleur

Quelques années plus tard, Francis Ford Coppola a marché sur le tapis rouge aux côtés de sa femme, de leur deuxième fils, Roman, et de leur fille, Sofia, tous deux devenus des réalisateurs et scénaristes reconnus, lors de la cérémonie d'ouverture du 54e Festival de Cannes. Ce soir-là, la famille découvrait «Moulin Rouge !», de Baz Luhrmann, projeté en compétition en 2001.

Francis Ford Coppola con Eleanor Coppola y familia durante el @Festival_Cannes en mayo de 1979. pic.twitter.com/vuefWoUKPJ — MUBI Latinoamérica (@mubilat) May 14, 2024

Eleanor Coppola a constamment encouragé les parcours artistiques de ses enfants, en particulier celui de Sofia Coppola, qui lui a rendu hommage en remportant le prix de la mise en scène à Cannes en 2021 pour «The Beguiled», en la décrivant comme une «source d'inspiration» et un «pilier de sa vie».

Malgré sa souffrance, Francis Ford Coppola a choisi de dévoiler son nouveau film «Megalopolis» au Festival de Cannes, qui a débuté le 14 mai et prendra fin le 25 mai. Ce film, qui a été en préparation pendant de nombreuses années, représente un projet colossal et ambitieux pour lequel le réalisateur a dû dépenser 120 millions de dollars de sa propre poche.