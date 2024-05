Furiosa une saga Mad Max : le film a été salué par une standing ovation de plus de 5 minutes à Cannes

«Furiosa : une saga Mad Max», de George Miller a longuement été ovationnée mercredi soir lors de son avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Une salve d'applaudissements. Présenté mercredi soir, hors compétition lors de la 77e édition du festival de Cannes, «Furiosa : une saga Mad Max», de George Miller, a fait sensation auprès des festivaliers venus assister à l’avant-première mondiale.

Le cinquième volet de la franchise Mad Max et son équipe ont été salués par une standing ovation de plus de 5 minutes.

Alors que les caméras étaient braquées sur l'incandescente Anya Taylor-Joy, l'actrice qui y tient le rôle-titre au côté de Chris Hemsworth a tenu à rendre hommage au réalisateur George Miller, à la barre de cette franchise depuis plus de 40 ans.

Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, George Miller and the team behind #Furiosa receive a standing ovation at their #Cannes2024 premiere. pic.twitter.com/qIL8iKJDgD

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) May 15, 2024