Hystérique, il saute sur Dadju en plein concert et ne lâche pas le chanteur (vidéo)

Le chanteur Dadju tenait ce mercredi 15 mai un concert surprise au centre commercial de Lyon Part-Dieu. Néanmoins, l’événement a rapidement dérapé lorsqu’un fan a sauté sur le chanteur avant de l’agripper.

Environ trois mois après la sortie de leur album «Héritage», les chanteurs Tayc et Dadju ont tenu ce mercredi 15 mai un concert surprise organisé par Radio Scoop, au centre commercial de Lyon Part-Dieu (Rhône). L’événement a attiré la foule et plusieurs centaines de personnes se sont agglutinées à tous les étages pour capturer le moment en vidéo.

Néanmoins, le concert a rapidement dégénéré et plusieurs bagarres ont éclaté dans les différents étages du centre commercial, tandis que des fans étaient en pleurs ou encore en crise d’angoisse, comme l’indique Actu Lyon.

Dajdu se fait sauter dessus par un fan hystérique lors de son concert au centre Part-Dieu à Lyon





Le jeune homme a réussi à passer à travers la sécurité avant d’être rapidement neutralisé. pic.twitter.com/EjtYWioE6i — actu Lyon (@actufr_lyon) May 15, 2024

La sécurité a alors tenté d’évacuer les personnes présentes sur les lieux, sous les yeux des deux chanteurs, étonnamment impassibles. À l’heure où le chaos régnait dans ce centre commercial, un homme a réussi à échapper à la sécurité et à monter sur scène avant de se jeter violemment sur Dadju. Il a été interpellé par les vigiles.

«Aucun incident majeur n’est à déplorer»

Le spectacle s’est ensuite poursuivi avant qu’il ne soit interrompu une seconde fois, poussant les chanteurs à appeler au calme. «Au niveau de la sécurité, les amis, c’est trop compliqué. Soit vous vous calmez vraiment, soit on y va», a dit Tayc.

La foule étant en délire, les artistes ont finalement préféré partir rapidement du centre commercial. À son tour, Westfield a indiqué avoir «pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la sécurité de tous ses visiteurs et des artistes».

«Le showcase de Dadju et Tayc a attiré une foule enthousiaste, témoignant de la popularité des artistes et de l’engouement des Lyonnais autour de cet événement musical exceptionnel et gratuit. Les effectifs de nos agents de sécurité présents sur site ont été doublés pour l’événement. Aucun incident majeur n’est à déplorer», a ajouté le centre commercial.