«Il ressemble plus à Kylian Mbappé que moi» : la star des Bleus réagit à son double de cire au musée Tussauds

Le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé, a découvert ce jeudi 16 mai la statue de cire à son effigie qui prendra place dans le musée Madame Tussauds de Berlin prochainement.

Kylian Mbappé va marquer les esprits germaniques, avant le début officiel de l’Euro 2024 en Allemagne. Le natif de Bondy a en effet inauguré, ce jeudi 16 mai, à Paris, le double de cire à son effigie qui prendra bientôt place dans le musée Madame Tussauds de Berlin. La statue de la star française est habillée d’un ensemble des Bleus.

"Es MÁS KYLIAN que yo".





La imperdible reacción de Mbappé al revelar su figura de cera en el Madame Tussauds.



«Il ressemble plus à Kylian que moi ! », a plaisanté l’attaquant de l’équipe de France avant de prononcer un discours en anglais et d’exprimer son envie de gagner l’Euro. «Cela permet de créer du lien avec les gens, même si je suis absent», a-t-il affirmé.

La création de cette statue du Bondynois a nécessité quatre heures de prises de vues et d’analyses faciales et corporelles. Kylian Mbappé était accompagné de son père, Wifried Mbappé, de son avocate Delphine Verheyden, et d’autres membres de son entourage lors de l’inauguration.