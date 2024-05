John Wick : un personnage du quatrième volet va avoir droit à son spin-off

L’univers «John Wick» continue de s’étendre, avec l’annonce de la mise en production d’un nouveau spin-off par le studio Lionsgate. Un film centré sur le personnage de Caine, incarné par Donnie Yen, aperçu dans le quatrième volet de la saga sorti en mars 2023.

Un nouveau projet à venir. Le studio Lionsgate a annoncé la mise en production d’un film dérivé de l’univers John Wick, et centré sur le personnage de Caine. Incarné par Donnie Yen dans «John Wick : Chapitre 4» en mars 2023, ce dernier s’était imposé comme un élément incontournable du succès du quatrième volet des aventures du célèbre tueur à gages joué par Keanu Reeves. Le réalisateur Chad Stahelski sera en charge de superviser le projet.

«Travailler sur ‘John Wick 4’ a été une expérience extraordinaire. La raison pour laquelle ces films résonnent à ce point auprès du public, c’est parce que Chad et les producteurs se surpassent pour créer des actions, des combats, et des cascades qui ne sont pas seulement incroyables, mais aussi inventive et artistique. Ils sont également l’expression d’un personnage, liés à son histoire et ses émotions. Caine est un personnage fascinant, hanté par son passé, et je suis impatient de le retrouver», a indiqué le comédien dans un communiqué, rapporte le site américain EW.com.

Ce long métrage sera le troisième projet de spin-off découlant de la saga John Wick. L’an dernier, la plate-forme de streaming Peacock a lancé «The Continental», une série en trois épisodes centrée sur les jeunes années de Winston Scott à la tête de l’hôtel des assassins, le personnage incarné par Ian McShane dans les films. Prochainement, le film «Ballerina» verra Ana de Armas incarner une tueuse, avec une apparition de Keanu Reeves prévue à l’écran.