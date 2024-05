The Office : Steve Carrell a fait pleurer John Krasinski sur le tournage de «Blue et Compagnie»

Les retrouvailles de Steve Carrell et John Krasinski sur le tournage de «Blue et Compagnie» ont été riche en émotion, le premier réussissant à tirer des larmes chez son ancien camarade de jeu dans la série humoristique «The Office».

Submergé par l’émotion. Dans un entretien avec le site américain People, John Krasinski a confié qu’il était impatient de travailler à nouveau avec Steve Carrell sur «Blue et Compagnie», un film pour enfant qu’il a écrit et réalisé, et dans lequel l’ancien interprète de Michael Scott dans «The Office» prête sa voix au personnage principal. Il ne s’attendait pas toutefois à ce que ces retrouvailles se terminent en larmes.

«Quand il est arrivé, je me suis dit qu’on allait passé le meilleur moment possible, et ce fut le cas. Mais la première chose qu’il a provoqué chez moi sont des larmes, ce qui semble triste mais c’était génial», explique-t-il, avant de donner la raison pour laquelle il a pleuré, au moment de retrouver celui auquel il a donné la réplique dans la célèbre sitcom qui a participé à lancer sa carrière.

«Il m’a dit : ‘Je savais que tu deviendrais un auteur-réalisateur’. Je lui ai dit que moi-même j’ignorais à l’époque que je ferais ça. Il a ajouté : ‘Je suis fier de toi, continue comme ça, j’ai tout regardé et sache que je t’encourage depuis les coulisses’. Donc j’ai versé une larme avant de débuter l’enregistrement de sa voix, et puis il est entré dans la peau du personnage pour me remonter le moral», précise John Krasinski, qui a notamment signé le scénario de «Sans un bruit» en 2018, et de sa suite en 2021.