Alain Delon : la fille d’Ari Boulogne demande à la justice suisse l’ADN de l’acteur pour une recherche en paternité

La fille d’Ari Boulogne, dont Alain Delon n’a jamais reconnu la paternité, a demandé à la justice suisse de nommer des experts en vue de prélever l’ADN de l’acteur afin de déterminer s’il s’agit, ou non, de son «grand-père».

Me Saskia Ditisheim, l’avocate de la fille d’Ari Boulogne, retrouvé mort à l’âge de 60 ans il y a presque un an et dont Alain Delon n’a jamais reconnu la paternité, a confirmé, ce vendredi 17 mai à l’AFP, que sa cliente a déposé «une requête de mesures superprovisionnelles» auprès de la justice genevoise afin de nommer des experts en vue de prélever l’ADN de l’acteur.

Cette mesure judiciaire du droit suisse «peut être prononcée si l’urgence de la situation le commande, par exemple si une preuve est mise en danger ou risque de disparaître», a expliqué l’AFP. Le but de cette «requête» est de déterminer si Alain Delon est, ou non, le «grand-père» de la fille d’Ari Boulogne, âgée de 16 ans.

L'avocate de la jeune fille, 16 ans, a expliqué que la requête avait été déposée auprès du Tribunal civil de première instance à Genève car c'est là qu'Alain Delon «réside» selon le registre genevois de la population.

La justice française «territorialement incompétente»

Me Saskia Ditisheim a estimé que le tribunal devrait se prononcer «rapidement» ces prochains jours, après avoir déterminé s'il est compétent ou pas avant de répondre sur le fond.

Comme le rappelle l'AFP, en septembre 2021, la justice française avait confirmé en appel être «territorialement incompétente» pour juger une demande de reconnaissance en paternité adressée par Ari Boulogne à l'acteur Alain Delon, en raison de son lieu de résidence, situé en Suisse.

Alain Delon n'a jamais reconnu la paternité d'Ari Boulogne, fils de la chanteuse allemande Nico du Velvet Underground avec qui il a eu une brève liaison dans les années 1960. Enfant, Ari a toutefois été élevé par la propre mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, dont il porte le nom.