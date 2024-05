Billie Eilish : «Hit Me Hard and Soft», le nouvel album de la chanteuse oscarisée est un régal

La star de la pop Billie Eilish a dans la nuit de jeudi à vendredi dévoilé les petits bijoux qui composent son nouvel album intitulé «Hit me Hard and Soft».

Joli printemps pour la pop. Après Beyoncé, Taylor Swift et Dua Lipa, c’est au tour de Billie Eilish de lever le voile sur un nouvel album. Son «Hit me Hard and Soft» a été mis en ligne cette nuit et il se démarque, pour le meilleur, des propositions de ses pairs. Plus doux, plus clair, plus court aussi, ce nouvel opus est un vrai bonheur pour les amateurs de pop feutrée.

Si Billie Eilish avait annoncé à Variety que ce nouvel opus sonnerait différemment de ce qu'elle a fait jusqu'à présent, on lui connaissant néanmoins déjà des facultés dans le genre. La chanteuse, qui excelle même dans l’exercice – en témoigne sa ballade «What Was I made for» extrait de la BO du film «Barbie» qui lui a valu à 22 ans seulement son deuxième Oscar – offre ici 10 titres d’une douceur merveilleuse, produits de main d’orfèvre comme d'habitude par son frère et collaborateur Finneas.

La sortie de ce troisième album studio de Billie Eilish, après «When We All Fall Asleep», «Where Do We Go ?» et «Happier Than Ever» (2021) n’avait pas été précédée d’un extrait, la chanteuse souhaitant offrir l’ensemble des chansons «en même temps». Il est «comme une famille, je ne veux pas qu'un des gamins se retrouve tout seul au milieu d'une pièce», avait-elle expliqué, et on le comprend, à l’écoute des dits «gamins» : on ne veut pas en perdre un seul et on ne se lasse pas de tous les enchaîner en boucle.

Les paroles abordent des thèmes comme la rupture amoureuse («Chihiro», du nom du personnage de Miyazaki), l’amour blessé («L’Amour de ma vie», en français dans le titre) la confiance en soi, la déception amoureuse («Skinny», «Blue»), la sexualité (sur l’audacieuse «Lunch», l’artiste confirme son attirance pour les femmes), ou encore dans un titre un peu plus sombre les aléas de la célébrité avec un titre sur l’introduction chez elle d’un fan déséquilibré qui l’a traumatisée («The Diner»). La chanteuse dit que «Hit Me Hard and Soft» ressemble à la femme qu’elle était étant plus jeune, avant qu’elle ne devienne la mégastar qu’elle est aujourd’hui, une jeune fille sensible en proie à des phases de dépression qu'elle transcende à travers la musique.

Ce qui touche au cœur c’est la clarté des textes et la délicatesse des orchestrations. Les cordes du Attacca Quartet, un quatuor à cordes, «un élément intense mais délicat qui lient ensemble les dix chansons» comme il est très bien décrit dans le magazine Rolling Stone, transportent en effet subtilement l’émotion du bien-nommé «Hit me Hard and Soft» qui frappe dur mais doucement, tant dans les paroles que dans les sonorités tout en mélangeant les styles.

A noter que dans le sillage de ce magnifique album Billie Eilish entreprendra une tournée mondiale dont le coup d'envoi est prévu le 29 septembre 2024 au Québec et qui passera par la France les 10 et 11 juin 2025 à l’Accor Arena (Paris Bercy).