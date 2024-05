Diddy : des images du rappeur le montrant en train de frapper son ex-compagne rendues publiques (vidéo)

La chaîne américaine CNN a diffusé, ce vendredi 17 mai, des images filmées par une caméra de vidéosurveillance montrant le rappeur Sean «Diddy» Combs en train de s’en prendre physiquement à son ex-compagne, la chanteuse Cassie. L’agression s’est déroulée en mars 2016 dans un hôtel de Los Angeles.

Des images insoutenables. Sous le coup de plusieurs accusations de viols depuis quelques mois, l’ambassadeur tape à l’œil du hip hop Sean «Diddy» Combs est, une nouvelle fois, dans la tourmente. En effet, la chaîne américaine CNN a publié, ce vendredi 17 mai, une vidéo du seigneur bling-bling du rap le montrant agresser physiquement son ex-compagne, la chanteuse Cassie, dans un couloir d’un hôtel de Los Angeles.

Les images ont été capturées par une caméra de vidéosurveillance en mars 2016. Sur celles-ci, on peut voir un homme, vêtu d’une serviette blanche et identifié comme «Diddy», rattraper une jeune femme dans un couloir avant de lui assainir des coups-de-poing.

This is hard to watch. P. Diddy should be in jail and rejected from polite society. Real men don’t do what he did.

pic.twitter.com/26eeLu5voT

— Anna Paulina Luna (@realannapaulina) May 17, 2024