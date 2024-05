Festival de Cannes 2024 : de quoi parle «Emilia Perez», le nouveau film en compétition officielle de Jacques Audiard avec Selena Gomez ?

«Emilia Pérez», de Jacques Audiard, est présenté samedi 18 mai en compétition au Festival de Cannes. De quoi parle le nouveau long métrage du réalisateur, déjà lauréat d’une Palme d’or en 2015 ?

Un film très attendu. Habitué du Festival de Cannes, Jacques Audiard, déjà lauréat d'une Palme d'or en 2015, est de retour sur la Croisette. Quatre ans après son dernier film «Les Olympiades», en compétition en 2021, le réalisateur d’«Un Prophète» et de «De rouille et d’os» présentera samedi 18 mai, «Emilia Perez», son sixième film en sélection officielle.

Un alléchant projet, entamé il y a deux ans, annoncé comme une comédie musicale policière se déroulant au sein des cartels mexicains, sur fond de transition transgenre.

Zoé Saldana et Selena Gomez au casting

De quoi intriguer, d’autant qu’il réunit à l’écran l’actrice Zoe Saldana, la chanteuse Selena Gomez, la comédienne espagnole transgenre Karla Sofía Gascón, dans le rôle d’Emilia Pérez, et l'acteur Edgar Ramirèz, César du meilleur espoir masculin en 2011 pour «Carlos», autour d’un savoureux scénario signé Jacques Audiard.

Et pour cause, le film raconte l’histoire de Rita, avocate surqualifiée et surexploitée, au service d’un gros cabinet corrompu enclin à blanchir des criminels. Jusqu’au jour où une opportunité inespérée s’ouvre à elle en aidant le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires, et réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.

Un film chanté et dansé - dont la musique a été composée par la chanteuse Camille et son compagnon Clément Ducol - qui pourrait bien permettre à Jacques Audiard d’accrocher une nouvelle récompense cannoise à son palmarès déjà bien garni.

En plus d'avoir remporté la Palme d’or en 2015 pour «Dheepan», Jacques Audiard a également décroché en 2009 le Grand prix du festival de Cannes avec «Un prophète», campé par Tahar Rahim et Niels Arestrup, ainsi que le prix du meilleur scénario en 1996 pour «Un héros très discret», avec Mathieu Kassovitz.

«Emilia Pérez» est attendu en salle le 28 août prochain.