Festival de Cannes 2024 : «Mégalopolis», la démesure de trop pour Francis Ford Coppola ?

Film le plus attendu de la compétition au festival de Cannes, «Megalopolis» de Francis Ford Coppola, présenté en avant-première jeudi 15 mai, a laissé les spectateurs sur leur faim, entre immense déception et incompréhension.

Les montagnes russes. Précédé d'une immense attente, puisque le film est considéré comme l'ultime réalisation, et le testament cinématographique de Francis Ford Coppola, «Megalopolis», présenté en compétition officielle à Cannes, et pour lequel le cinéaste s'est financièrement engagé, avait tout du film fleuve dont la présentation marque à jamais la Croisette. S'il s'en approche, c'est malheureusement plutôt à cause de l'incroyable déception qui a saisi le public une fois l'écran éteint.

Difficile en effet, en deux heures de temps seulement, de passer de l'enthousiasme suscité par l'obtention du sésame d'entrée au plus attendu des films à... la déception qui en découle. Et ce, dès le premier quart d'heure passé.

Une ambition destructrice

Pensum clippesque assez puéril, voire indigeste où des dialogues parfois incompréhensibles ou ringards accompagnent une mise en scène qui rappelle un Tim Burton matiné de Wes Anderson... On serait presque en droit de se demander si Fracis Ford Coppola a suivi l'évolution du 7ème art ces dernières années.

Tout au long du film, on s'interroge : comment des conseillers, ou professionnels et amis avisés ont-ils pu laisser l'homme du «Parrain» et d'«Apocalypse Now» se fourvoyer dans du sous Christopher Nolan, au service d'un déroulé narratif «bateau» et plutôt dépassé ?