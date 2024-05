Festival de Cannes : Francis Ford Coppola et son «Megalopolis» «boursoufflé», «grotesque», «sans queue ni tête», déçoit

Chef d'œuvre ou navet ? La présentation à Cannes de Megalopolis, nouveau film très attendu de Francis Ford Coppola, suscite des réactions très tranchées et pas vraiment celles espérées.

C’était l’un des films, si ce n’est, le film, le plus attendu à Cannes. «Megalopolis», premier film en 13 ans (et le dernier ?) de Francis Ford Coppola, qui en avait entamé la genèse à la fin des années 1980 (c’est dire que le projet lui tenait à cœur), a révulsé une grande partie du public et les journalistes ne mâchent pas leurs mots pour évoquer ce que d’aucuns qualifient parfois au mieux de «ratage».

Le mystère planait tellement sur ce film – annoncé comme une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence - que la déception est à la mesure des attentes. Déjà les rumeurs sur les conditions de tournage, décrites dans un article au vitriol du Guardian, avaient commencé à jeter une ombre sur le film. Hier sa projection à une poignée de journalistes au petit matin, puis en grande pompe au Grand Palais le soir en présence du réalisateur chaudement applaudi à son arrivée, a achevé le suspense. «Megalopolis» n’est pas le chef d’œuvre espéré. Ou alors pas encore compris…

Le Parisien regrette un film «laid, grotesque, surjoué», «une œuvre pompeuse» dotée d’un scénario «décousu» et «d’une mise en scène pompeuse» dans «des décors clinquants en toc», en bref une «cata Coppola». Et le quotidien de citer les commentaires qui ont fusé dans la salle lors de la projection presse : «Mégalo Coppola !», «vivement la version Redux !», en référence à la version longue de «Apocalypse Now», rebaptisée «Redux» par le cinéaste.

Pour Allociné, qui donne une «mention spéciale» à l'intervention d'un homme sur l'estrade de la salle Debussy du Palais des Festivals de Cannes pour incarner face à l'écran un journaliste posant une question le temps de quelques secondes au personnage d'Adam Driver, «une manière délirante de casser le quatrième mur et de créer l'happening marquant de cette 77ème édition (du festival de Cannes», «Megalopolis est une entreprise travaillée qui n'est pas à prendre au sérieux, ou en tout cas qui est à prendre au 1000ème degré. Le film quasi parodique à tendance nanardesque s'apparente à une adaptation théâtrale sous acide d'une tragédie grecque avec des costumes et des décors faits maison et des acteurs qui en font des tonnes».

Pour Le Point, Megalopolis «bouscule toutes les conventions pour le meilleur et pour le pire» et s’avère aussi «déroutant que fascinant». Pour Le Monde «Megalopolis» qui «se présente comme une fresque débordante, un invraisemblable traité civilisationnel d’urbanisme, d’histoire, de philosophie, de politique, en même temps qu’un feuilleton ‘pulp’» a « sérieusement de quoi décontenancer, surtout si l’on attend de Coppola un ultime chef d’œuvre comme à la grande époque». A son grand dam, «Megalopolis s’inscrit plus naturellement à la suite de ses dernières livraisons depuis L’Homme sans âge (2007), des fictions imparfaites, bancales, mais toujours animées par un esprit de recherche, à ceci près que le déséquilibre prend ici les proportions démesurées d’un budget dix fois supérieur.» Le Figaro «dort debout» comme ensuqué par des «tirades empesées, des images pseudo-poétiques…», pour Coppola «On y est. La fin est là, apparemment».

«Nébuleux», «diffus», «indigeste» pour Vogue, «péplum rétrofutiriste imbitable et brumeux», «tentative de monument et un ratage inconcevable» pour Libération, «Megalopolis» est une «fable politique rétrofuturiste» qui «ne tient pas debout et se noie dans un mélange prétentieux et abscons» pour Télérama... Non, décidemment les 120 millions de dollars de budget de ce qu’appelle Ecran Large «le fiasco mémorable de l’Empereur Coppola» - financé en grande partie par la vente de propriétés viticoles du cinéaste - n’ont pas permis d’accoucher du classique instantané dont les cinéphiles rêvaient.

Gagnera-t-il avec le temps et s'inscrira-t-il dans la postérité ? Pour Deadline, il est déjà «un chef-d'œuvre moderne et fou avec lequel Coppola réinvente les possibilités du cinéma». Et son journaliste d'avancer : «Mégalopolis est (certes) quelque peu en désordre – indiscipliné, exagéré et attiré par la prétention comme un papillon de nuit devant une flamme. Mais c'est aussi une réalisation assez époustouflante, l'œuvre d'un maître artiste qui s'est tourné vers l'Imax comme le Caravage sur la toile. Le jury de Cannes présidé par Greta Gerwig en conviendra-t-il ? Ce qui serait la troisième Palme du réalisateur d'«Apocalypse Now» semble tout de même, pour l'instant, loin d'être acquise.