«Jamais plus» : le film adapté du best-seller de Colleen Hoover se dévoile dans une bande-annonce

Très attendue par les fans, l'adaptation du roman phénomène de Colleen Hoover, «Jamais plus», avec Blake Lively, se dévoile dans une bande-annonce captivante.

Le best-seller de l’écrivaine américaine Colleen Hoover, «Jamais plus», qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, va avoir droit à une adaptation au cinéma. Signé Justin Baldoni, qui porte la double casquette d'acteur et de réalisateur, le film sortira dans les salles obscures le 21 août prochain, après avoir été repoussé à plusieurs reprises en raison de la grève à Hollywood.

En attendant, Sony Pictures a dévoilé une bande-annonce, rythmée par la chanson «My tears ricochet» de Taylor Swift. Inspiré de la vie de l’autrice, «Jamais plus» («It Ends with Us», en version originale) raconte une histoire d'amour passionnelle sur fond de violences conjugales et les premières images semblent assez fidèles à l'ouvrage.

Le jeu de l'amour

On suit Lily Blossom Bloom, incarnée par Blake Lively, une jeune américaine qui a vécu une enfance traumatisante et qui rêve d’ouvrir une boutique de fleurs. Elle va finalement se lancer après sa rencontre fortuite avec Ryle Kincaid (Justin Bardoni), un neurochirurgien brillant qui a tout pour plaire.

Mais leur relation va être mise à mal. D’une part, parce que Ryle Kincaid cache une personnalité beaucoup plus sombre qui lui rappelle la relation de ses parents, et d’autre part, car son premier amour, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar, «Mapplethorpe», «Vice»), va soudainement refaire surface dans sa vie.

Côté casting, on retrouve également l'actrice Jenny Slat, vue dans «Venom», le comédien et écrivain Hasan Minhaj, rendu célèbre avec son émission Netflix «Un Patriote américain», et Amy Morton («In the Air», «Le Dilemme»).