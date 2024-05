Pinocchio : on en sait plus sur le film ultra-gore en préparation

Après Winnie l’Ourson ou encore Mickey, c’est au tour de Pinocchio d’avoir droit à son film d’horreur après l’entrée dans le domaine public du personnage apparu pour la première fois dans le roman de Carlo Collodi en 1881. Un long métrage qui promet d’être ultra-gore.

Ça va saigner. En janvier dernier, on apprenait que les réalisateurs Rhys Frake-Waterfield et Sco tt Chambers – auxquels on doit «Winnie l’Ourson : Blood and Honey» – allaient développer un nouveau projet de film d’horreur baptisé «Pinocchio : Unstrung». Un croquis du personnage (voir ci-dessus) avait été dévoilé pour l’occasion.

Aussi, le site américain Variety vient de dévoiler quelques détails sanglants sur ce film d’horreur qui ne devrait pas abuser d’effets spéciaux, favorisant l’animation mécanique de la marionnette. C’est Todd Masters de la société MastersFX – responsable de la création de la poupée Chucky dans «Jeu d’enfant» en 1988 – qui sera chargé de donner vie à Pinocchio à l’écran. La société Prosthetics Studio (réputé pour son travail sur les sagas Star Wars et Harry Potter) s’occupera des effets gore.

Toujours selon Variety, une scène du film verra Pinocchio enfiler la peau d’une de ses victimes après l’avoir écorchée à vif, avant de s’émerveiller de ressembler enfin «à un vrai garçon». «Ce sera une version horrifique unique de Pinocchio, avec un nombre total de morts violentes très élevé. C’est une subversion de l’histoire originale, avec beaucoup de scènes gores. Je vais accueillir Pinocchio dans Poohniverse (en référence à Winnie l’Ourson, qui se dit Winnie the Pooh en anglais) avec un coup d’éclat», a annoncé Rhys Frake-Waterfield.