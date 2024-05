«Versailles électro» : qui sont les deux artistes en tête d'affiche ? 

Avis aux clubbeurs : après trois éditions couronnées de succès, la soirée «Versailles Électro» revient ce samedi 18 mai sur les terrasses du Château de Versailles, avec une programmation royale.

Une soirée hors du temps. Ce samedi 18 mai, des milliers de fêtards vont se trémousser sous les fenêtres de Louis XIV dans le cadre de «Versailles Électro», une grande fête électro organisée sur les terrasses du Château de Versailles, de 20h à minuit. Cet événement est de retour pour une quatrième édition et cette année encore, les organisateurs ont convié les meilleurs artistes de la scène électro française.

Parmi eux : le collectif Bon Entendeur, qui remet au goût du jour les chansons d'antan. Formé en 2012 par Arnaud Bonet, le groupe est connu pour ses mixtapes mêlant sonorités électroniques et voix mythiques, de Françoise Hardy, à Richard Cocciante, en passant par Nicoletta, Isabelle Pierre et Nino Ferrer. On leur doit notamment le remix «Le Temps de l'amour» et «Le temps est bon», single de diamant.

Deuxième tête d’affiche : Kavinsky. De son vrai nom Vincent Belorgey, le célèbre DJ de 48 ans s’est fait connaître du grand public avec son tube «Nightcall», présent sur la BO du film «Drive» (2011). Influencé par les Daft Punk, dont il a assuré la première partie de la tournée en 2007, Kavinsky posera ses platines au pied de la Galerie des Glaces et fera vibrer la foule avec ses rythmes synthwave.

Le duo Radio Cargo, qui alterne entre la house et la trance des années 1990, et la DJ belge Nathalie Duchene, l’une des valeurs montantes de la scène électro, seront également de la partie. Ils assureront la première partie de cette soirée festive et flamboyante, ponctuée de jeux de lumières et de spectacles aquatiques.

«Versailles Électro», terrasses du Château de Versailles (78), samedi 18 mai, de 20h à minuit, billet simple 45€, VIP 110€, Gold 250€.