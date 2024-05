Violences sexuelles dans le cinéma : deux accords destinés à protéger les mineurs signés ce vendredi

Deux avenants à la convention collective nationale de la production cinématographique ont été signés ce vendredi à Cannes. Destinés à lutter contre les violences et les harcèlements sexistes et sexuels, ils imposent de nouvelles règles notamment pour l'organisation des castings et des tournages.

Un engagement d'importance. Alors que #MeToo connaît actuellement un nouveau souffle en France, la libération de la parole des victimes commence à faire bouger des lignes. Ce vendredi au festival de Cannes, deux avenants destinés à protéger les mineurs sur les tournages cinéma ont été ajoutés à la convention collective nationale de la production cinématographique.

Ces deux avenants sont destinés à mieux protéger les mineurs sur les tournages, aussi à prévenir les violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS). «Si la libération de la parole sur ces phénomènes de violence longtemps passés sous silence est progressivement rendue possible, des progrès sont encore nécessaires pour permettre aux signalements d'émerger le plus tôt possible pour les prendre en compte et les traiter immédiatement», y est-il notamment reconnu.

Formation et référent

Concernant la lutte contre les violences sexuelles, il s’agit entre autres d’améliorer «la formation des équipes techniques et artistiques» et «prendre en compte les risques spécifiques à certains métiers, notamment en créant (..) un rôle de référent sur les films ou en définissant des préconisations pour les castings et le tournage de scènes d’intimité».

A noter qu’une commission d'enquête de l'Assemblée nationale consacrée aux violences sur les tournages de cinéma mais aussi dans le spectacle vivant, l'audiovisuel, la publicité et la mode, sera lancée ce 22 mai.

Présente à Cannes pour y présenter son court-métrage poignant «Moi Aussi», Judith Godrèche, devenue l'une des figures de proue de #MeToo depuis qu’elle a porté plainte contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques quand elle était mineure, avait plaidé pour son ouverture. Depuis son discours poignant aux César, l’actrice milite sans relâche pour que les victimes, au cinéma comme dans le reste de la société, soient entendues et crues et que des actions soient entreprises pour leur reconstruction, aussi en matière de prévention.

«Nous entendons et nous agissons», ont ce vendredi commenté dans un communiqué commun, le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI), l'Union des Producteurs de Cinéma (UPC), l'Association des Producteurs indépendants (API), le Syndicat des Professionnels des Industries de l'Audiovisuel et du Cinéma (SPIAC-CGT), le Syndicat Français des Artistes-interprètes (SFA-CGT) et le Syndicat National des Techniciens de la Production Cinématographique et de Télévision (SNTPCT).