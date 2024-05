50 ans du Rubik's cube : 5 chiffres fous sur ce casse-tête indémodable

Inventé en 1974 par l’architecture et professeur de design hongrois Erno Rubik, le célèbre Rubik’s cube fête cette année ses 50 ans et n’a pas pris une ride. À cette occasion, voici 5 chiffres fous sur ce casse-tête indémodable, qui met nos méninges à rude épreuve.

450 millions

Depuis sa création, il y a donc 5 décennies, environ 450 millions de Rubik's cube original (3x3x3) ont été vendus à travers le monde. En 1974, l’architecture et professeur hongrois Erno Rubik a mis au point cet objet tridimensionnel à des fins pédagogiques. Il voulait en effet mettre au défi ses étudiants.

Face à l’engouement de sa classe, il a alors décidé de déposer un brevet d’invention. Très vite, le casse-tête a dépassé les frontières et s’est retrouvé entre toutes les mains, particulièrement au début des années 1980. Entre 1980 et 1982, plus de cent millions de Rubik's cube se sont vendus dans le monde.

43 252 003 274 489 856 000

On a tous déjà, ou presque, essayé de résoudre un Rubik's cube, parfois pendant des heures. Certains en tentant de suivre l’une des méthodes et d’autres en se fiant au hasard, en vain. Et pour cause, il existe… plus de 43 trillions de combinaisons différentes, soit 43 milliards de milliards (43 252 003 274 489 856 000).

3,134 secondes

Le record mondial de résolution d’un cube 3x3x3 est détenu par Max Park. Le 12 juin 2023, le jeune Américain de 21 ans a réussi l'exploit de réunir la même couleur sur chacune des faces en 3,134 secondes. Le précédent record de speedcubing était détenu par le chinois Yusheng Du, qui avait résolu le casse-tête en 3,47 secondes.

20,57 secondes

En 2019, Daniel Rose-Levine, alors âgé de 16 ans, a battu le record du monde de speedcubing avec les pieds. Originaire de Brooklyn, le jeune homme a reconstitué son Rubik’s cube au Musée National des Mathématiques de New York en 16,96 secondes. Jusqu’alors le record du monde de rapidité avec les pieds était de 27,93 secondes.

2,5 millions d’euros

En moyenne, il faut débourser 10 euros pour s’offrir un Rubik’s cube original en magasin. Mais certains valent bien plus cher. Le plus luxueux est estimé à 2,5 millions de dollars, soit 2,3 millions d’euros. Pour le 40e anniversaire du Rubik’s cube, Fred Cuellar, le Président Directeur Général et fondateur de Diamond Cutters International, a conçu un Rubik’s cube en or 18 carats composé de diamants, de saphirs, d’émeraudes de rubis et d'améthyste.