Cinéma : un responsable enfants sera obligatoire sur les tournages avec des mineurs, annonce Rachida Dati

En déplacement à Cannes pour la projection du film «Emilia Perez» lors du festival, Rachida Dati a annoncé, ce samedi 18 mai, que la présence d'un «responsable enfants» sera obligatoire sur chaque plateau de tournage avec des acteurs mineurs dès cet été.

Une mesure réclamée. La présence d'un «responsable enfants» sera exigée à partir de cet été sur tous les tournages faisant appel à des mineurs, et sera une condition pour bénéficier de subventions publiques, a déclaré la ministre de la Culture Rachida Dati, ce samedi 18 mai.

«Il s'agira d'une condition d'accès aux aides du Centre national de la cinématographie (CNC)», a précisé la ministre en déplacement au festival de cinéma international.

Les subventions du CNC étaient déjà assorties de l'obligation pour les acteurs de l'industrie cinématographique de suivre des formations sur le sujet, une obligation désormais étendue à tous les membres des équipes de tournage.

La mesure avait été réclamée par l'actrice Judith Godrèche, figure de proue dans la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants et du mouvement #MeToo en France, depuis qu'elle a accusé les réalisateurs Jacques Doillon et Benoît Jacquot de viols survenus lorsqu'elle était adolescente.

Une commission d’enquête chargée d’étudier les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma

Par ailleurs, l'actrice a également favorisé la mise en place d'une commission d'enquête chargée d'examiner les «abus et violences» subis par les mineurs et les majeurs dans les domaines du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le jeudi 2 mai.

«Il faut que cette commission soit menée à bien. C’était extrêmement émouvant d’entendre ces mots dans un lieu où on fait les lois, alors qu’il y a une absence de la loi sur les tournages», a réagi la comédienne auprès de l’AFP après le vote des députés, avant de présenter son court-métrage «Moi aussi» dénonçant les violences sexuelles, ce jeudi 16 mai au festival de Cannes.

La commission d’enquête doit être constituée le 13 mai et débuter les auditions le 20 mai, d'après Francesca Pasquini. Ses conclusions devraient être présentées six mois plus tard, en novembre.